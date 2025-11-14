Wie sich technische Anlagen, Installationen und Wartungsplattformen flexibel, material- und gebäudeschonend auf Flachdächern errichten lassen

Die sichere Befestigung technischer Anlagen und Installationen auf Flachdächern stellt Planer und Installateure regelmäßig vor Herausforderungen: Einerseits müssen Unterkonstruktionen stabil und dauerhaft tragfähig sein, andererseits darf die Dachabdichtung nicht verletzt werden. Klassische Lösungen mit Betonblöcken oder massiven Stahlkonstruktionen bringen oft hohe Gewichte, aufwendige Statiknachweise und eingeschränkte Flexibilität mit sich. Im schlechtesten Fall können durchdringende und laute Bohr- und Schweißarbeiten sogar die Nutzung und den Betrieb von Bestandsgebäuden einschränken.

Im kostenfreien Webinar der Walraven-Akademie zeigt Experte Tobias Weber, wie sich Flachdachinstallationen mit durchdachtem Systemaufbau effizient, leicht und durchdringungsfrei montieren lassen. Anhand typischer Anwendungsbeispiele erläutert er, welche Systemkomponenten sich für verschiedene Dachaufbauten eignen, wie sich Geräte und Leitungen optimal aufständern lassen, wie Wind- und Schneelasten in technischen Auslegungen berücksichtigt werden und welche Vorteile modulare Montagefuß- und Schienensysteme in der Praxis bieten.

Das kompakte 45-Minuten-Webinar bietet praxisnahes Fachwissen mit anschließender Frage- und Antwortrunde: Ideal, um individuelle Projektthemen direkt zu besprechen.

Montagesystem zur durchdringungsfreien Aufständerung von

Flachdachinstallationen

21. November 2025

Beginn 10:00 Uhr | Dauer ca. 45 Minuten

Das erwartet Sie:

Systemlösungen zur Montage von Flachdachinstallationen

Alternative zu Betonblöcken und Stahlkonstruktionen

Yeti Montagefüße & Schienensysteme

Lösungsbeispiele zur Aufständerung / Errichtung von: RLT-Anlagen, Wärmepumpen und Klimageräten Lüftungskanal-, Rohr- und Kabelbefestigungen Wartungsplattformen und sicheren Laufwegen



Experte:

Tobias Weber, Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS)

Walraven-Akademie – Praxiswissen für den Berufsalltag

Walraven unterstützt seit vielen Jahren Installateure, TGA-Planer, Brandschutzfachbetriebe und den Fachhandel mit praxisnahen Lösungen, die den Arbeitsalltag sicherer und effizienter machen.

Ein zentraler Baustein ist die Walraven-Akademie: Sie bietet Fachwissen kompakt, verständlich und direkt anwendbar, mit aktuellen Themen rund um Befestigung, Brandschutz und Sanitärtechnik.

Weitere Informationen, kommende Termine und Anmeldung:

Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit über 30 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Amerika, Ostasien und dem Mittleren Osten.