Die fachgerechte Befestigung von Löschwasserleitungen ist ein entscheidender Bestandteil wirksamen Brandschutzes. Doch in der Praxis tauchen dabei immer wieder Fragen auf: Welche Anforderungen stellt die aktuelle DIN 14462:2023-07? Wie lassen sich auch bei schwierigen baulichen Gegebenheiten sichere Lösungen umsetzen? Und was ist möglich, wenn Standardlösungen an ihre Grenzen stoßen?

Genau hier setzt das kostenfreie Webinar der Walraven Akademie an. Brandschutz-Experte Toni Sebald, Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS), gibt einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Vorgaben und zeigt anhand von Beispielen, wie sich zertifizierte Systeme fachgerecht installieren lassen.

Das erwartet Sie:

Freuen Sie sich auf kompakte Einblicke in die Grundlagen der aktuellen Norm, typische Herausforderungen bei der Befestigung und praktische Tipps, wie sich verschiedene Untergründe sicher meistern lassen. Außerdem erfahren Sie, welche alternativen Schutzmaßnahmen möglich sind und was bei der Heißbemessung von Halterelementen zu beachten ist. Selbstverständlich bleibt auch Zeit für Ihre individuellen Fragen.

Termin:

17. Juli 2025, Beginn 09:30 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten

Inhalte im Überblick:

Anwendungsbereich und Begriffserklärungen der DIN 14462:2023-07

Allgemeine Anforderungen an die Befestigung von Leitungsanlagen

Besondere Anforderungen an das Befestigungssystem von Löschwasserleitungen „trocken“

Heißbemessung nach Grundsätzen der DIN 4102-4 von Halterelementen – was ist grundsätzlich möglich?

Alternative Schutzmaßnahmen für Leitungsanlagen und Halterelemente

Befestigung von horizontalen Leitungsanlagen an verschiedensten Befestigungsuntergründen

Befestigung von Steigleitungen an verschiedensten Befestigungsuntergründen

Walraven-Experte:

Toni Sebald, Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS)

Übersicht über die nächsten Webinare der Walraven-Akademie:

20. August 2025, Beginn 08:30 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten

21. Oktober 2025, Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten

Für fachgerechtes Handeln im Installationsalltag steht Walraven Installateuren, Planern, Architekten und Fachhändlern seit Jahrzehnten mit umfangreichen Serviceangeboten zur Seite.

Neue Möglichkeiten, branchenspezifisches Fachwissen aufzufrischen und zu vertiefen, bietet die „Walraven Akademie“. Sie bündelt Wissen und informiert über Trends, technische Anforderungen, Richtlinien und Anwendungsmöglichkeiten im Befestigungs- und Brandschutzbereich.

Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit über 30 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Amerika, Ostasien und dem Mittleren Osten.