Der WingStar® S3 Split wird zur Optimierung und Überwachung thermischer Anlagen eingesetzt.

Die ermittelten Messwerte werden sowohl für Heizkostenabrechnungen als auch für Energieaudit oder Energiemanagementsysteme verwendet. Er ist zudem optional geeignet für Glykol- und Solegemische und auch als Ultraschallzähler erhältlich (Ultramess® S3).

Der Energierechner ist bereits komplett vormontiert und fertig angeschlossen.

Das Zählwerk ist staub- und beschlagsfrei.

Die Wärmezähler sind mit Modbus, M-Bus, Impuls- oder Funkschnittstelle lieferbar. Mit Funk (wireless M-Bus) ausgestattet sind die Zähler mit dem Sysmess® S1 Funksystem fernablesbar und damit ideal für die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten. Der WingStar® S3 Split ist gemäß MID-Richtlinie (EN 1434) als Wärmezähler und mit Konformitätsbewertung („Eichung“) für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet.