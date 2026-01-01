23.01.2026  Pressemeldung Alle News von WDV Molliné

WDV Molliné: WingStar® S3 Split – Geeignet zur Optimierung und Überwachung thermischer Anlagen

Der WingStar® S3 Split wird zur Optimierung und Überwachung thermischer Anlagen eingesetzt.

Die ermittelten Messwerte werden sowohl für Heizkostenabrechnungen als auch für Energieaudit oder Energiemanagementsysteme verwendet. Er ist zudem optional geeignet für Glykol- und Solegemische und auch als Ultraschallzähler erhältlich (Ultramess® S3).

Der Energierechner ist bereits komplett vormontiert und fertig angeschlossen.

Das Zählwerk ist staub- und beschlagsfrei.

Die Wärmezähler sind mit Modbus, M-Bus, Impuls- oder Funkschnittstelle lieferbar. Mit Funk (wireless M-Bus) ausgestattet sind die Zähler mit dem Sysmess® S1 Funksystem fernablesbar und damit ideal für die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten. Der WingStar® S3 Split ist gemäß MID-Richtlinie (EN 1434) als Wärmezähler und mit Konformitätsbewertung („Eichung“) für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet.

  • Bestehend aus: Volumenmessteil, Energierechner und Temperaturfühlerpaar
  • Impulskabel 3 m am Rechenwerk angeschlossen (bauseits bis 10 m verlängerbar)
  • qp 0,6 – 2,5: Fühlerkabel 1,5 m (optional 3 m, 5 m oder 10 m), ab qp 3,5: Fühlerkabel 3 m (optional 5 m oder 10 m)
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49 0 711 35 16 95-20
www.molline.de
