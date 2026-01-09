WDV Molliné: Ultramess® S3 Split – Geeignet für die Wohnungswirtschaft und Energiemanagementsysteme in Gewerbeimmobilien und Industrieanlagen.
Der Zähler hat kurze Ansprechzeiten und die ermittelten Messwerte werden sowohl für Heizkostenabrechnungen als auch für Energieaudit oder Energiemanagementsysteme verwendet. Die Ultraschallgeräte sind zugelassen gemäß MID-Richtlinie als Wärmezähler und gemäß PTB K7.2 als Kältezähler.
- Bestehend aus: Ultraschallvolumenmessteil, Rechenwerk und Temperaturfühlerpaar
- qp 0,6 – 2,5: Fühlerkabel 1,5 m (optional 3 m, 5 m oder 10 m), ab qp 3,5: 3 m (optional 5 m oder 10 m)
- Impulskabel 2,4 m am Rechenwerk angeschlossen
- Einbau im Rücklauf (optional Vorlauf)
- Nachrüstbare Kommunikationsschnittstellen: M-Bus, Modbus, LoRA, Funk & Impulsein/-ausgänge