09.01.2026  Pressemeldung Alle News von WDV Molliné

WDV Molliné: Ultramess® S3 Split – Geeignet für die Wohnungswirtschaft und Energiemanagementsysteme in Gewerbeimmobilien und Industrieanlagen.

Der Ultramess® S3 Split gehört zu den deutschen Spitzen-Ultraschall-Wärmezählern mit 5 Jahren Garantie.

Der Zähler hat kurze Ansprechzeiten und die ermittelten Messwerte werden sowohl für Heizkostenabrechnungen als auch für Energieaudit oder Energiemanagementsysteme verwendet. Die Ultraschallgeräte sind zugelassen gemäß MID-Richtlinie als Wärmezähler und gemäß PTB K7.2 als Kältezähler.

  • Bestehend aus: Ultraschallvolumenmessteil, Rechenwerk und Temperaturfühlerpaar
  • qp 0,6 – 2,5: Fühlerkabel 1,5 m (optional 3 m, 5 m oder 10 m), ab qp 3,5: 3 m (optional 5 m oder 10 m)
  • Impulskabel 2,4 m am Rechenwerk angeschlossen                                 
  • Einbau im Rücklauf (optional Vorlauf)
  • Nachrüstbare Kommunikationsschnittstellen: M-Bus, Modbus, LoRA, Funk & Impulsein/-ausgänge
WDV Molliné GmbH
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49 0 711 35 16 95-20
www.molline.de
