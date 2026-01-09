Der Ultramess® S3 Split gehört zu den deutschen Spitzen-Ultraschall-Wärmezählern mit 5 Jahren Garantie.

Der Zähler hat kurze Ansprechzeiten und die ermittelten Messwerte werden sowohl für Heizkostenabrechnungen als auch für Energieaudit oder Energiemanagementsysteme verwendet. Die Ultraschallgeräte sind zugelassen gemäß MID-Richtlinie als Wärmezähler und gemäß PTB K7.2 als Kältezähler.