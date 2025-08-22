WDV Molliné: Ultramess® H Kompakt – Ultraschalltechnologie aus Bayern
Zudem enthält er eine programmierbare Leckagefunktion und einen umfangreich einstellbaren Datenspeicher mit Infoservice. Die Verbrauchswerte werden jeden Monat gespeichert, was auch noch rückwirkend Zwischenablesungen ermöglicht, wenn bereits ein Mieterwechsel stattgefunden hat.
- Kompaktzähler mit abnehmbarem Rechenwerk (1,5 m)
- Beliebige Einbaulage: waagerecht und senkrecht
- Einstellbare Datenspeicher und Infoservices
- Programmierbare Leckagefunktion
- Temperaturfühlerpaar 2 m
- Mediumtemperaturbereich: 5 – 130 °C
- Standard-Messzyklus: Batterie 16 s / Netz 2 s
- Sehr geringer Druckverlust und verschleißarm
- Plug & Play Module, nachrüstbar: M-Bus, Analog, Impuls, LoRa, Modbus RTU usw.