WDV Molliné: Ultramess® H Kompakt – Ultraschalltechnologie aus Bayern

Der Ultramess® H eignet sich ideal für die Heizkostenabrechnung und das Energiedatenmanagement. Durch die integrierte Ultraschalltechnologie ist das Messen ohne bewegliche Teile möglich, was einen präzisen und verschleißarmen Betrieb mit nur sehr geringem Druckverlust ermöglicht, wodurch der Zähler weniger anfällig für Schwebeteile im Heizungswasser ist.