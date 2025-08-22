22.08.2025  Pressemeldung Alle News von WDV Molliné

WDV Molliné: Ultramess® H Kompakt – Ultraschalltechnologie aus Bayern

Der Ultramess® H eignet sich ideal für die Heizkostenabrechnung und das Energiedatenmanagement. Durch die integrierte Ultraschalltechnologie ist das Messen ohne bewegliche Teile möglich, was einen präzisen und verschleißarmen Betrieb mit nur sehr geringem Druckverlust ermöglicht, wodurch der Zähler weniger anfällig für Schwebeteile im Heizungswasser ist.

Zudem enthält er eine programmierbare Leckagefunktion und einen umfangreich einstellbaren Datenspeicher mit Infoservice. Die Verbrauchswerte werden jeden Monat gespeichert, was auch noch rückwirkend Zwischenablesungen ermöglicht, wenn bereits ein Mieterwechsel stattgefunden hat.

  • Kompaktzähler mit abnehmbarem Rechenwerk (1,5 m)
  • Beliebige Einbaulage: waagerecht und senkrecht
  • Einstellbare Datenspeicher und Infoservices
  • Programmierbare Leckagefunktion
  • Temperaturfühlerpaar 2 m
  • Mediumtemperaturbereich: 5  – 130 °C
  • Standard-Messzyklus: Batterie 16 s / Netz 2 s
  • Sehr geringer Druckverlust und verschleißarm
  • Plug & Play Module, nachrüstbar: M-Bus, Analog, Impuls, LoRa, Modbus RTU usw.
WDV Molliné GmbH
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49 0 711 35 16 95-20
www.molline.de
