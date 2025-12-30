30.12.2025  Pressemeldung Alle News von WDV Molliné

WDV Molliné: Hauswasserzähler als Mehrstrahl-Trockenläufer – mit präziser Feinregulierung

Der Hauswasserzähler in der Ausführung als Mehrstrahl-Trockenläufer ist das Zählwerk wasserdicht gekapselt und kann deshalb nicht verschmutzen.

Mehrstrahl-Trockenläufer verfügen über eine Feinregulierung. Sie messen auch bei stärker verschmutztem Wasser zuverlässig. Kommunikationsmodule können einfach nachgerüstet werden.

  • Gehäuselegierung gemäß Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, DVGW W270 und KTW
  • Bau- und Anschlussmaße nach DIN ISO 4064
  • Messtechnische Daten präziser als durch Eichordnung vorgeschrieben
  • Anforderungen der EU-Richtlinien werden übertroffen
  • Ablesebereich von 0,001 bis 99.999 m3
  • Stecksieb im Eingangsstutzen
WDV Molliné GmbH
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49 0 711 35 16 95-20
www.molline.de
