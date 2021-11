Pressemeldung

Die WC-Bürstengarnituren von nie wieder bohren. aus satiniertem Glas und verchromter Oberfläche sind nicht nur nützlich, sondern verleihen ihrem Bad in Kombination mit den passenden Accessoires auch noch ein zeitlos elegantes Aussehen. Sie sind aus keinem WC wegzudenken. Die patentierte nie wieder bohren.-Klebetechnik sorgt dafür, dass Sie die WC-Bürstengarnitur an der Wand befestigen können, ohne bohren zu müssen. So verhindern Sie Löcher in der Wand sowie Beschädigungen an hochwertigen Oberflächen. Außerdem können Sie die WC-Bürstengarnituren jederzeit wieder rückstandsfrei ablösen und mit einem neuen Klebeadapter an beliebiger Stelle wiederverwenden.

Weitere Infos unter www.niewiederbohren.com/de/produkte/badausstattung/pro-serien/