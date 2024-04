Auch 2024 zeigt WATTS auf der IFH/Intherm in Nürnberg wieder sein umfassendes Portfolio. In Halle 6 an Stand Stand 6.111 präsentiert der SHK-Experte Produkte und Lösungen für Trinkwasserschutz, Sanitär-, Heizungs- und Kühlsysteme, Messgeräte und Klimaelektronik. Der Messestand ist als WATTS-Haus gestaltet, in dem die Produkte in ihrer realen Umgebung erlebbar werden: In einem nachempfundenen Technikraum sind Heizkreisverteiler sowie Pumpengruppen und Heizungsarmaturen installiert, vom Außenbereich wird das Microflex HP-Rohr für Wärmepumpenanbindungen hereingeführt, im Wohnbereich kann man eine Wohnungsstation entdecken… Und auf dem Sofa im Wohnzimmer oder am Küchentisch steht das WATTS-Team für Gespräche zur Verfügung.

WATTS gehört zur internationalen Holding Watts Water Technologies mit Sitz in den USA, die dieses Jahr 150-jähriges Jubiläum feiert. Dies ist natürlich ebenso Thema im WATTS-Haus wie der mittlerweile schon fast legendäre WATTS Ride, der motorisierte Branchentreff, zu dem WATTS nun schon zum dritten Mal einlädt: 2025 heißt es wieder „Unterwegs auf zwei Rädern mit WATTS“.