Waterkotte expandiert mit neuem Standort in Bochum

Der Wärmepumpen-Hersteller Waterkotte bezieht einen neuen, deutlich größeren Produktions- und Verwaltungsstandort auf dem ehemaligen Opel-Gelände in Bochum. Der neue Standort wird erforderlich, weil vor allem die Produktionskapazitäten am bisherigen Unternehmenssitz in Herne ausgeschöpft sind und eine Erweiterung dort nicht mehr möglich ist. Das neue Gelände im benachbarten Bochum ist mit rund 20.000 Quadratmetern Nutzfläche für Produktion, Lager, Logistik und Verwaltung mehr als doppelt so groß wie der bisherige Standort inklusive angemieteter Flächen und bietet ausreichend große Kapazitätsreserven für zukünftiges Wachstum. Der bisherige Standort in Herne soll bis auf weiteres erhalten bleiben. Der Umzug erfolgt schrittweise im Laufe des Jahres.