Die WATERCryst Wassertechnik wird ab sofort gemeinsam mit der Georg Fischer Vertriebsgesellschaft Österreich die Produktserien BIOCAT Kalkschutz und BIOCAT LS Leckageschutz auf dem österreichischen Markt vertreiben. Für das Management von WATERCryst ist die strategische Partnerschaft ein weiterer wachstumsorientierter Entwicklungsschritt, der die fortgesetzte Steigerung der eigenen Geschäftstätigkeit optimal ergänzt. Die hohe Deckungsgleichheit in den Bereichen Absatzmärkte, Zielgruppen und Vertriebsweg bietet beiden Unternehmen die Chance auf eine substantielle Stärkung eigener Marken und gezielte Effizienzsteigerungen durch Synergieeffekte.

Der Unternehmensbereich Haustechnik ist ein umsatzstarkes Geschäftsfeld der GF Georg Fischer Piping Systems, die jetzt mit der GF Vertriebsgesellschaft Österreich in den Geschäftskundenvertrieb der Marke BIOCAT einsteigt. „Wir freuen uns sehr über die neue Vertriebskooperation, nachdem beide Unternehmen schon seit vielen Jahren produktionsseitig und als Know-how-Partner erfolgreich zusammenarbeiten“, erklärt Georg Rosin, Geschäftsführer der WATERCryst Wassertechnik. „Uns ermöglicht die Partnerschaft eine effiziente Intensivierung bestehender Marktaktivitäten in Österreich, weil wir mit der Georg Fischer Vertriebsgesellschaft auf ein starkes und über Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk in den Bereichen Trinkwasserinstallationen und Trinkwasserhygiene zurückgreifen können“, so Georg Rosin. Beide Technologieunternehmen vertreiben ihre Produkte ausschließlich über den Großhandel und das Fachhandwerk. „Von unserer Kooperation werden besonders SHK Unternehmer und Fachplaner profitieren“, so der Geschäftsführer weiter. „Über das hoch qualifizierte GF Vertriebsteam stellen wir eine fachkundige Beratung für Projektvorhaben in den Geschäftsfeldern Wohngebäude, Hotels, Krankenhäuser, Gewerbe und Freizeiteinrichtungen sicher“.

Perfektes Match: Hygiene und Kalkschutz

Markus Diesenberger, Managing Director für Österreich, sieht viel Potential in der neuen Kooperation: „Mit unseren hochwertigen Rohrsystemen sind wir europaweit führend bei Hygienelösungen für die Trinkwasserversorgung in Gebäuden. Chemiefreier Kalkschutz als Baustein zu umfassender Trinkwasserhygiene ist deshalb eine ideale Ergänzung zu unseren Marktaktivitäten“. Das sechsköpfige Team der GF Vertriebsgesellschaft steht ab sofort für Betreiber, Planer und das Fachhandwerk in der technischen Projektberatung bundesweit und flächendeckend zur Verfügung.

Kontaktinformation Vertrieb GF Österreich: Haustechnik - GF Piping Systems (gfps.com)