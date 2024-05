Sascha Galbusera ist einer der einfluss­reichsten Influencer im SHK Handwerk, etwa 10.000 Follower bei Instagram und 35.000 Follower auf Tiktok sind täglich daran interessiert, welche Erfahrungen der Installations- und Heizungsbaumeister aus Neukirch mit Sa­nitärprodukten, neuen Werkzeugtools oder verschiedensten Ins­tallationen haustechni­scher Anlagen macht.

MiteinemsicherenGespürfürTrends, charismatischer Handwerkspower und viel Erfahrung lässt Sascha Gal- busera seine Community an persön­lichen Produkttests teilhaben.

DasTechnologieunternehmenWATER- Cryst Wassertechnik hat dem SHK Profi aus dem Allgäu den neu ent­wickelten BIOCAT LS Leckageschutz zur Verfügung gestellt, um Installa­tion, Inbetriebnahme, App-Nutzung und Sicherheitsversprechen zu tes­ten. Jetzt liefert Sascha Galbusera erstmals Einblicke zu Erfahrungs­werten mit dem Kompaktmodul im eigenen Zuhause.

Das gute Gefühl von Sicherheitin kür­zester Zeit installiert - Influencer Sa­scha Galbusera wollte sich gern ein eigenes Bild davon machen, ob das modernste Leckageschutzgerät am Markt hält, was es verspricht. Und ob sich derVertrieb des Produktes fürihn als SHK Unternehmer eignet. „Mich muss das Gesamtpaket begeistern, Technik und Materialqualität über­ zeugen, genauso auch Einbauzeit, Installation, und Inbetriebnahme. Wenn ich sehe, dass sich der Herstel­ler bei der Entwicklung und Konst­ruktion Gedanken darüber gemacht hat, wie er den Handwerker und den Kundenin gleichem Maße abholt und zufriedenstellt, dann habich Spaß am Produkt“. Mit seinen Kurzvideos er­reicht Sascha Galbusera täglich ei­nige tausend Handwerker, Test- und Erfahrungsberichte werden in der Community auch mal kontrovers dis­kutiert. „Ich bin gespannt, wie das Thema Leckageschutz ankommt. Persönlich finde ich es definitiv wich­tig, Eigentum vor Wasserschäden zu schützen. Prävention ist immer die beste Wahl. Jeder, der schon mal einen Wasserschaden durchleben musste, weiß, wie anstrengend und nervenaufreibend die Instandset­zungsmaßnahmen sind. Oft sind Räume über Wochen nicht bewohn­bar, Trocknungsgeräte laufen, Roh­re müssen neu verlegt werden, das bedeutet immer auch viel Dreck“, gibt Sascha Galbusera zu bedenken. BIOCAT Kalkschutzanlagen vertreibt der SHK Experte schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich, Videos zu installierten Anlagen finden sich auf seinen Social Media Kanälen. Mit der BIOCAT KLS-Serie hat WATERCryst bereits seit vier Jahren ein Kalk­schutzgerät mit integriertem Lecka­geschutz im Angebot, jetzt kommt mit der Produktlinie BIOCAT LS ei­ne Stand Alone Lösung für Ein- und Zweifamilienhäuser auf den Markt.

App bietet überzeugende Vorteile gegenüber vergleichbaren Technik­lösungen

Als Social Media Profi hat Sascha Galbusera der digitalen Nutzung und Steuerung über die App na­türlich besondere Beachtung ge­schenkt. Erster Berührungspunkt:

Die Inbetriebnahme. „Für die Instal­lation beim Kunden musst Du etwa eine Stunde einplanen. Direkt hinter dem Hauswassereingang installiert ist der Leckageschutz sofort einsatz­bereit, nur ein 230 V Netzanschluss ist erforderlich. Die myBIOCAT App einfach zuvor im App Store oder bei Google Play downloaden, dann kann über BlueTooth die Verbindung zwischen Leckageschutzgerät und Smartphone oder Tablet hergestellt werden. Das war innerhalb von Se­kunden erledigt“. Werkseinstellun­gen und Richtwerte zu Wasserver­brauch und Nenndruck beschreibt der Installateur als passgenau für das Nutzerverhalten eines Einfamili­enhauses. „Bei Bedarfist es aber sehr einfach, individuelle Verbrauchswer­te als persönlichen Standard zu defi­nieren. DieApp ist deutlich moderner und nutzerfreundlicher als von ver­gleichbaren Produkten, sie ist über­sichtlich und lässt sich leicht bedie­nen“. Nicht für alle Kunden sei App- Nutzung selbstverständlich, daher sei es gut, dass die mobilen Kon- troll- und Überwachungsfunktionen nutzerfreundlich entwickelt worden seien, so Sascha Galbusera. Ebenso einfach sei es, die Onlineverbindung beim Kunden vor Ort einzurichten. „Der LAN-Anschluss ermöglicht ei­nen stabilen und sicheren Internet­zugang ohne großen Aufwand, ein Go-Online Set kann vom Handwer­ker mitbestellt werden. Hausbesitzer oder Wohnungseigentümer haben dann sofort über die App alle Wasserwerte immer im Blick“. Die kon­tinuierliche Echtzeit-Kontrolle bietet praktischen Schutz auf beliebig vie­len mobilen Endgeräten.

Sicher auch bei Stromausfall

Aufgrund eines defekten Schwim­merventils im Spülkasten hat sich der Influencer vom Bodensee auch ein eigens Bild davon machen kön­nen, dass auf die Mikroleckage-Er­kennung Verlass ist. Der BIOCAT LS schließt nachts die Wasserzufuhr kurzzeitig ab, um einen Druckni­veautest zwischen Wassereingang und Leitungssystem durchzuführen. Wird 3-mal in Folge ein Druckver­lust identifiziert, erfolgt die Warn­meldung. Gut zu wissen: Wird eine Mikroleckage erkannt, informiert der BIOCAT LS am Gerät und über die App, die Wasserzufuhr wird in diesem Fall aber nicht gesperrt. An­ders bei plötzlichem Druckabfall auf­grund einer Durchflussleckage bzw. einer extrem hohen Entnahme in kürzester Zeit oder beim Überschrei­ten der programmierten Zeit- und Volumengrenzwerte: Droht aku­ter Schaden, sperrt das Leckage­schutzgerät in weniger als zehn Se­kunden die Wasserzufuhr ab - und bleibt selbst bei Stromausfall sicher zu. Solange wie notwendig, oder bis gezielt wieder direkt am Gerät oder über die App entsperrt wird. Ergän­zend können Funk-Bodensensoren z.B. in der Waschküche oder an der Spülmaschine unbemerktenWasser­austritt detektieren.

Produkttest-Fazit

Nach knapp einem Jahr Produkttest gibt der SHK Influencer für den neu entwickelten Leckageschutz eine klare Produktempfehlung ab. „SHK Betriebe, die ihre Kunden zu mo­dernen Haustechniklösungen be­raten, können mit dem BIOCAT LS ein außergewöhnlich langlebiges und wartungsarmes Kompaktmodul empfehlen, das zuverlässigen Schutz und Sicherheit beiAbwesen­heit oder für vermietetes Eigentum bietet. Gerade, wenn Inneneinrich­tung und Ausstattung einer Woh­nung oder Hauses sehr hochwertig sind, werden Eigentümer dankbar dafür sein, dass sie auf ein Produkt zum Schutz ihrer materiellen und ideellen Werte aufmerksam ge­machtworden sind“, ist sich Sascha Galbusera sicher.

Auf den Social Media Kanälen von Sascha Galbusera gibt es Produkt­videos u.a. zur Installation und Inbetriebnahme des BIOCAT LS

Quelle: SHK-REPORT 2-3/2024