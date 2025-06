Mit dem Qualitätssiegel QNG-ready für die gesamte BIOCAT Produktlinie setzt die WATERCryst Wassertechnik erneut ein starkes Zeichen für qualitätsorientierte und nachhaltige Kalkschutzprodukte. Das QNG-ready Zertifikat stellt sicher, dass Bauprodukte nachhaltigen Standards entsprechen, und vereinfacht den Prozess der Dokumentation für Bauherren, Planer und ausführende Unternehmen erheblich. Es dient als einheitliche und rechtssichere Grundlage für die Vergabe von staatlichen Fördermitteln und fördert die Prinzipien des nachhaltigen Bauens in Deutschland. Produkte mit dem QNG-ready Siegel eignen sich für Projekte, für welche das staatliche Gütesiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen angestrebt wird.

Als Marktführer im Bereich chemiefreie Kalkschutztechnik hat WATERCryst in den zurückliegenden Jahren das unternehmerische Handeln und die Weiterentwicklung der BIOCAT Kalkschutzprodukte beispiellos an Nachhaltigkeits- und Qualitätskriterien ausgerichtet. „Mit der QNG-ready Zertifizierung der BIOCAT Produkte setzen wir unser Engagement für nachhaltige und qualitativ hochwertige Lösungen im Bereich Kalkschutz fort. Unsere Kunden profitieren von einem reduzierten Dokumentationsaufwand zum Beispiel bei staatlichen Fördermaßnahmen durch die kfW“, hebt Dr. Christian Bommassar hervor, der bei WATERCryst das Qualitätsmanagement verantwortet. „Bauprodukte mit QNG-ready Zertifikat erfüllen unabhängig geprüfte Nachhaltigkeitskriterien und entsprechen nationalen sowie internationalen Normen. Sie sind ein wesentlicher Baustein für Wohngebäude, die den staatlichen QNG Standard erfüllen.“

Heterogene Katalyse als Verfahrensweg für Kalkschutz weiter im Aufwärtstrend

Als erstes Unternehmen hat WATERCryst bereits vor knapp 20 Jahren in Deutschland den chemiefreien Verfahrensweg für Wohngebäude, Hotels, Gewerbe und die Industrie nutzbar gemacht. Die steigende Marktakzeptanz chemiefreier Kalkschutztechnik auf Grundlage der Biomineralisierung führt Christian Bommassar auch auf die konsequente Qualitätsorientierung des Technologieunternehmens zurück. „Die DVGW Zertifizierung nach DIN 3607 Teil 1 und 2[1] war für uns zu jedem Zeitpunkt der Maßstab für Vertrauen in geprüfte und regelkonforme Wirksamkeit. Alle DVGW Baumusterprüfzertifikate für unsere Kalkschutzprodukte sind online abrufbar. Seit vielen Jahren betreibt die WATERCryst Wassertechnik am Produktionsstandort in Tirol ein eigenes Testzentrum, an dem wir die Kalkschutz-Wirksamkeit von Verfahren testen, vergleichen und die eigenen Produkte weiter optimieren. Mit über 90.000 BIOCAT Anlagen, die mittlerweile in Europa in Betrieb sind, haben wir als Marktführer eindrucksvoll den Beweis erbracht, dass unsere chemiefreie Kalkschutztechnik in jeder Anlagengröße wirksam und erprobt ist.“

Mit dem QNG-ready Siegel für alle BIOCAT Produkte setzt WATERCryst ein weiteres Mal ein klares Zeichen für Innovation und Nachhaltigkeit in der Wassertechnik. Die Kombination aus umweltfreundlicher Kalkschutztechnologie und mehrfach zertifizierter Produktqualität macht die BIOCAT Produktlinie zu einer zukunftsweisenden Wahl für nachhaltige Bauvorhaben.