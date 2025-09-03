Die WATERCryst Wassertechnik GmbH ist auch 2025 wieder auf der NordBau in Neumünster vertreten und präsentiert vom 10. - 14. September 2025 moderne Kalkschutzgeräte für den privaten und gewerblichen Wohnbau, Hotel- und Gastronomiebetriebe, die Industrie und die Immobilienwirtschaft. In Halle 7 Stand 7415 sind Immobilieneigentümer ebenso willkommen wie Fachplaner und Architekten, die nach umweltfreundlicher und wirksamer Kalkschutztechnik suchen.

„BIOCAT Kalkschutz ist der Maßstab für chemiefreien Kalkschutz. Unsere Geräte bieten zertifizierte Wirksamkeit und normgerechte Sicherheit - und das ohne Eingriff in die natürliche Trinkwasserqualität“, erklärt Kai Schröder, Trinkwasser-Experte und Geschäftsführer der Rudolf Strauß GmbH. Die Industrievertretung aus Norderstedt ist seit 2023 Vertriebs- und Handelspartner für BIOCAT Kalkschutzanlagen. Auf der NordBau informiert die Industrievertretung über das BIOCAT Wirkverfahren und verschiedene Anwendungsbereiche.

Zertifiziert. Nachhaltig. Zukunftsfähig.

Fachbesucher können sich besonders auf die Vorstellung der neuen BIOCAT KS-C Serie freuen. „Die neue Geräteserie von fünf bis 30 Wohneinheiten stellt für viele Anwendungsbereiche eine moderne und komfortable Kalkschutzlösung bereit“, führt Kai Schröder weiter aus. „Mit der praxisorientierten Produktinnovation bieten BIOCAT Klein- und Mittelgeräte jetzt digital vernetzten Betrieb und mehr Flexibilität bei Montage und Installation.“ Anhand von Schaugeräten demonstriert das Berater-Team die hochwertige Materialqualität und verdeutlicht das BIOCAT Verfahren live am Stand. Weiteres Messe­Highlight: Die erfolgreichen BIOCAT Kleingeräteserien und der BIOCAT Leckageschutz für Ein- bis Dreifamilienhäuser.