WATERCryst: Kalkschutz ohne Chemie - nachhaltig für jede Immobilie
„BIOCAT Kalkschutz ist der Maßstab für chemiefreien Kalkschutz. Unsere Geräte bieten zertifizierte Wirksamkeit und normgerechte Sicherheit - und das ohne Eingriff in die natürliche Trinkwasserqualität“, erklärt Kai Schröder, Trinkwasser-Experte und Geschäftsführer der Rudolf Strauß GmbH. Die Industrievertretung aus Norderstedt ist seit 2023 Vertriebs- und Handelspartner für BIOCAT Kalkschutzanlagen. Auf der NordBau informiert die Industrievertretung über das BIOCAT Wirkverfahren und verschiedene Anwendungsbereiche.
Zertifiziert. Nachhaltig. Zukunftsfähig.
Fachbesucher können sich besonders auf die Vorstellung der neuen BIOCAT KS-C Serie freuen. „Die neue Geräteserie von fünf bis 30 Wohneinheiten stellt für viele Anwendungsbereiche eine moderne und komfortable Kalkschutzlösung bereit“, führt Kai Schröder weiter aus. „Mit der praxisorientierten Produktinnovation bieten BIOCAT Klein- und Mittelgeräte jetzt digital vernetzten Betrieb und mehr Flexibilität bei Montage und Installation.“ Anhand von Schaugeräten demonstriert das Berater-Team die hochwertige Materialqualität und verdeutlicht das BIOCAT Verfahren live am Stand. Weiteres MesseHighlight: Die erfolgreichen BIOCAT Kleingeräteserien und der BIOCAT Leckageschutz für Ein- bis Dreifamilienhäuser.