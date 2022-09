Fachkundige Planer wissen um das Spannungsfeld technisch wenig begründeter Kundenwünsche seitens des Auftraggebers und der gewissenhaften Anwendung wassertechnischer Regelwerke und normativer Vorschriften. Da kann es schon mal zur Herausforderung werden, eine hygienisch unbedenkliche Trinkwasser-Installation in einem Versorgungsgebiet mit mehr als 14 Grad deutscher Härte (°dH) so zu planen, dass ein langfristig mikrobiolosch einwandfreier Betrieb sichergestellt ist. Wann es sinnvoll ist, eine Wasserbehandlung zu installieren, welche Vorüberlegungen unbedingt getroffen werden sollten, und was es schon bei der Planung hinsichtlich des späteren Betriebs und der Instandhaltung zu berücksichtigen gibt, darüber geben in diesem Beitrag Arnd Bürschgens und Christian Strehlow, beide öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Trinkwasserhygiene, Auskunft.

Die Trinkwasserbehandlung in der Trinkwasser-Installation für Versorgungsgebiete mit hartem Wasser ist sehr komplex: Einerseits gibt es klare Vorgaben und Empfehlungen des Umweltbundesamtes als oberster Fachbehörde, Regelwerke des DVGW und des VDI zur Trinkwasser-Installation und DIN Normen sowie weitere rechtliche Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene. Insbesondere die neue EU-Richtlinie 2020/2184 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch ist in diesem Zusammenhang höchst interessant. Andererseits gibt es sachbezogene Zwänge für Planer, die sich aus dem jeweiligen Projekt oder aufgrund besonderer Wünsche und Anforderungen des Auftraggebers ergeben. Diese können durchaus begründet sein, wie beispielsweise die geforderte Bereitstellung von technischem Wasser für Rückkühlwerke oder Klinikbetriebe. Sie können oft aber auch nutzlos oder sogar schädlich sein. Das ist meist der Fall, wenn nicht mehr der technische Nutzen, also der Schutz der technischen Anlage im Vordergrund steht, sondern Wellness- oder Wohlgefühl-Ansprüche, die sich vermeintlich über eine Wasserbehandlung zwecks weichen Wassers realisieren ließen. Für die TGA-Praxis macht daher eine zeitgemäße Betrachtungsweise der nutzenorientierten Trinkwasser-Installation effektiv Sinn, da Planer auch rechtlich in der Verantwortung stehen, ein technisch einwandfreies, also den a.a.R.d.T. entsprechendes, Bauwerk zu planen. (vgl. hierzu OLG Oldenburg, Urteil v. 26.06.1996 Az. 2 U 103/96).

Gesetzgebung und Regelwerke anwenden, um sicheren Betrieb zu gewährleisten

Vereidigte Sachverständige wie Christian Strehlow aus Berlin erleben in ihrer Berufspraxis nahezu täglich, dass die Betreiber von Wasserbehandlungsanlagen oft nicht ausreichend darüber informiert sind, welcher Aufwand im laufenden Betrieb zum Beispiel mit einer Enthärtungsanlage zwingend einhergeht. „Als Sachverständige werden wir häufig dann zu Rate gezogen, wenn die Probennahme bereits einen auffälligen Befund, also meist eine Grenz- oder Maßnahmenwertüberschreitung nach der Trinkwasserverordnung, aufweist. Der Betreiber der Installation ist dann dazu verpflichtet, unverzüglich eine Untersuchung zur Aufklärung der Ursachen im Sinne einer Gefährdungsanalyse durchzuführen, bei der wir über die vollständige Überprüfung der Installation leider häufig eine falsch dimensionierte oder - bezogen auf den Aufstellort - falsch positionierte Wasserbehandlungsanlage unter anderem als Mitursache ermitteln“, so der erfahrene Sachverständige.

Dabei ließe sich dieser zeitintensive Prozess oft mit ein paar grundlegenden Vorüberlegungen vermeiden. „Zu Beginn der Planungsarbeiten sollte die DIN 1988-200 eine zentrale Entscheidungsgrundlage sein. Sie liefert Planern und Installateuren die Orientierungswerte, ab welchem Härtegrad überhaupt erst eine Stabilisierung oder Enthärtung im Kalt- und Warmwasserbereich notwendig ist. Die prophylaktische Installation einer Wasserbehandlung mag im Einzelfall gut gemeint sein, die mikrobiologischen Gefahren, die sich mit dem Betrieb einer chemischen Wasseraufbereitung ergeben, sind jedoch nicht zu unterschätzen“, rät Strehlow.

Trinkwasser als natürliches Lebensmittel erhalten

Arnd Bürschgens, Vorsitzender des Deutschen Vereins der qualifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene e.V. (DVQST) und Mitglied in verschiedenen Regelwerksausschüssen des VDI, DVGW und DIN, verweist in diesem Zusammenhang auf die häufig fehlende Notwendigkeit einer Trinkwasserbehandlung: „Ebenfalls in der DIN 1988-200 Pkt. 12.1 ist klar vorgegeben, dass eine Behandlung von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung mit Ausnahme mechanischer Filter zum Schutz vor Partikeln nur in begründeten Fällen erfolgen darf. Weniger Putzaufwand, ein vermeintlich weicheres Hautgefühl oder der Wunsch, die Kaffeemaschine seltener entkalken zu müssen, sind keine begründeten Fälle“, so Arnd Bürschgens. „Wir dürfen nicht vergessen: Trinkwasser ist ein natürliches Lebensmittel, dessen Zusammensetzungen an Mineralstoffen nur dann verändert werden darf, wenn bei der Wasserbeschaffenheit zu erwarten ist, dass die technischen Anlagen vor Korrosion und/oder Kalksteinbildung zu schützen sind“, betont Arnd Bürschgens. Auch das Umweltbundesamt gibt in dem Ratgeber „Trinkwasser aus dem Hahn“ hierzu eindeutige Empfehlungen, und rät dringend von dem Einbau von Geräten in der Trinkwasserinstallation ab, die das Wasser zusätzlich reinigen oder behandeln sollen. Dort ist in Bezug auf hartes Wasser zu lesen: „Wasser mit einem höheren Calcium- und Magnesiumgehalt, das als hart bezeichnet wird, ist gesundheitlich nicht schädlich, sondern positiv zu bewerten. Calcium und Magnesium zählen zu den Mineralien, die im Mineralwasser gewünscht sind“.

Technische Herausforderungen aus der Sachverständigenpraxis

Doch woraus entstehen in der Praxis die meisten hygienischen Probleme im Betrieb von Wasserbehandlungsanlagen, und welche Lösungswege oder Alternativen gibt es am Markt? Aus seiner Erfahrung heraus rät Christian Strehlow Planungsverantwortlichen und Betreibern, besonders die spätere Instandhaltung in den Blick zu nehmen. „Die größten mikrobiologischen Gefahren ergeben sich aus mangelnder Pflege und fehlerhafter oder ganz ausbleibender Instandhaltung einer oft auch überdimensionierten Wasserbehandlungsanlage. Salzbehälter, die unverschlossen aufgestellt werden, um ein schnelles Nachfüllen zu ermöglichen, oder feucht-warme Raumluft, die zum Beispiel im Heizungsraum oder in Technikzentralen vorzufinden ist, sind ein idealer Nährboden für unerwünschte Keimbildung. Auch das Nachfüllen von Dosierbehältern ist immer wieder ursächlich für Keimbefall verantwortlich, da bei diesem Vorgang ein mikrobiologischer Eintrag von außen in das geschlossene System erfolgen kann. All diese möglichen Kontaminationsquellen sind oftmals auf Fehlen von fachkundigen Personal mit z.B. einer Schulung nach VDI 6023 zurückzuführen“, so Christian Strehlow.

Arnd Bürschgens berichtet aus seiner Sachverständigenpraxis, dass er immer wieder überdimensionierte Installationen vorfinde, die mit einem hohen Instandhaltungs- und Kostenaufwand verbunden sind, welcher dann leider nicht im geforderten Umfang erfolgten. „Wenn die Enthärtungsanlage am zentralen Hauswassereingang das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht des Trinkwassers so verändert, dass in dessen Folge aufgrund des erhöhten Säuregehaltes eine korrosive und schädliche Wirkung für verzinkte oder Rohre und Werkstoffe aus Kupfer zu erwarten ist, erscheint oft eine zweite Wasserbehandlung in Form einer Phosphat-Dosierung als naheliegende Lösung“, so Bürschgens. Doch am Markt sind längst effiziente Alternativen verfügbar, die in ihrer Funktionsweise deutlich zielführender sind als eine chemische Wasserveränderung wie z.B. chemiefreie Kalkschutzlösungen, deren natürliches Wirkprinzip über Impfkristallbildung einen dauerhaft wirksamen Schutz vor Kalksteinbildung bei minimalem Wartungsaufwand sicherstellt.

Alternative Lösungen und Tipps für die Planung

Für Planer lohnt es sich, dem Auftraggeber eine zeitgemäße Kalkschutzlösung anzubieten, denn der chemiefreie Betrieb bringt für Betreiber viele Vorteile mit sich - sowohl in Bezug auf die geringen Wartungs- und Betriebskosten, als auch aufgrund der Tatsache, dass ein chemiefreies Kalkschutzsystem den natürlichen Mineralstoffgehalt des Trinkwassers nicht nachteilig verändert, wodurch z.B. auch für Hotels, Sportstätten oder gewerblich genutzte Immobilien die Mitteilungspflicht nach § 21 der Trinkwasserverordnung entfällt.

Beide Sachverständige raten dazu, unbedingt immer projektbezogen die Verhältnismäßigkeit einer Technikinstallation sorgsam zu prüfen, unabhängig von Neubau oder Sanierung. Steht der Schutz der technischen Anlage im Vordergrund, sollte immer zunächst versucht werden, die Trinkwasserqualität der öffentlichen Wasserversorgung zu erhalten. Für die Sicherheit sollten Planungsverantwortliche zudem darauf achten, dass die Geräte z.B. ein DVGW-Zertifikat haben. Eine Überprüfung von Wasserbehandlungsanlagen vor Inbetriebnahme z.B. im Rahmen einer Hygiene-Erstinspektion nach VDI 6023 kann auch bereits Auskunft darüber geben, ob im späteren Betrieb mikrobiologische Schwierigkeiten zu erwarten sind. *Angepasste Techniklösungen, die Betreiber im laufenden Betrieb entlasten, vor allen Dingen aber vor Gefährdungen und nachteiligen Veränderungen der Trinkwasserqualität schützen, sind immer auch ein Gütesiegel für qualitätsorientierte Planungsdienstleistungen.

*Ebenso empfehlenswert sind Wartungsverträge, die bereits zu Beginn als fester Bestandteil der langfristigen Betriebskostenplanung mit berücksichtigt werden, um dem Auftraggeber ein verlässliches Kostenmanagement mit an die Hand zu geben.