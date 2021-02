Am 24. Februar von 15:00 - 16:30 Uhr gehen TECE und WATERCryst der Frage nach, was Corona und Legionellose gemeinsam haben, und warum sich Legionellen über den Lockdown freuen. Nehmen Sie an der informativen Online-Schulung teil, wenn Sie als Fachplaner, SHK-Installateur oder Betreiber Lösungen für aktuelle Herausforderungen suchen.

Durch den Lockdown während der Corona-Pandemie sind Millionen von Sanitärinstallationen nicht nutzbar und die Trinkwasserleitungen werden nicht durchflossen. Die TECE Experten Robert Schilling und Detlev Lienig informieren gemeinsam mit WATERCryst Fachreferent Alexander Piesche über die hygienische und normgerechte Wiederinbetriebnahme von Trinkwasser- und Sanitärinstallationen. Was gibt es jetzt bei der Trinkwasserinstallation in öffentlichen und halböffentlichen Gebäuden zu beachten?

Trinkwasser ist ein verderbliches Lebensmittel und muss nach der Trinkwasserverordnung bis zur letzten Entnahmestelle im Gebäude die Qualität des Wasserversorgers beibehalten - deshalb widmet sich das Web-Seminar insbesondere der Frage, wie die Trinkwasser- und Sanitärinstallationen wieder sicher in Betrieb genommen werden können. Ebenso richten wir den Blick auf Ihre laufenden Projekte und Planungsvorhaben, damit eine hygienisch einwandfreie und reibungslose Inbetriebnahme für Sie gewährleistet sind, selbst wenn eine weitere nicht normgerechte Nutzung der Trinkwasserinstallation auch in Zukunft nicht auszuschließen ist.

Erweitern oder vertiefen Sie als Fachplaner, SHK-Installateur oder Hausverwalter Ihr Know-how im Kompetenzfeld Installationstechnik und Trinkwasserhygiene. Das TECE Web-Seminar bietet Ihnen die Gelegenheit, sich mit Profis auszutauschen, die ihr Handwerk verstehen. Ihre Teilnahme ist kostenfrei.

Ihre Seminar-Inhalte:

Aktuelle Situation

Gefährdung durch Legionellen in Leitungen

Aktuelle Regelwerke

Kalkschutz trotz hoher Wassertemperaturen

Bestimmungsgemäßer Betrieb einer Trinkwasserinstallation nach TVO

Betrieb und Wartung einer Trinkwasserinstallation

Melden Sie sich direkt an: register.gotowebinar.com/register/8500378681818540812