WATERCryst: Immobilie chemiefrei schützen - Vom Tiny Haus bis zum Luxushotel

Die WATERCryst Wassertechnik präsentiert vom 4.-8. September 2024 auf der NordBau in Neumünster zeitgemäße Kalkschutzgeräte für Zuhause, Gewerbe und die Industrie. In Halle 7 sind alle Immobilieneigentümer, Fachplaner und Architekten am Stand 7413 genau richtig, die an umweltfreundlicher und wirksamer Kalkschutztechnik interessiert sind. In Norddeutschland hat die überwiegende Zahl der Haushalte kalkhaltiges Grundwasser, also Trinkwasser, das dem Härtegrad mittel oder hart zugeordnet wird. Um Trinkwasserinstallationen, Leitungsnetze und Warmwassererzeuger ressourcenschonend vor Schäden durch Kalk zu schützen, bieten BIOCAT Kalkschutzgeräte zuverlässigen Schutz für Neubau- und Bestandsimmobilien.