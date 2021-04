Umweltbewusste Hausbesitzer haben jetzt besonders die Hauswassertechnik im Blick. Dafür gibt es gute Gründe. Trinkwasser ist ein natürliches Lebensmittel, das die ganze Familie sorgenfrei genießen möchte. Salze und Phosphate verändern die Trinkwasserqualität nachteilig und belasten das Abwasser. Viele Verbraucher fragen sich deshalb, ob es Alternativen zur klassischen Enthärtungsanlage gibt. Eine clevere Lösung sind BIOCAT Kalkschutzsysteme mit langlebiger Katalysator-Technologie. Das natürliche Wirkprinzip schützt zuverlässig vor Kalkschäden und überzeugt im direkten Vergleich mit geringen Betriebskosten, einfachem Handling und wenig Wartungsintervallen. Diese Wettbewerbsvorteile wissen auch Planer und Architekten zu schätzen, weil Kalkschutz mit BIOCAT Ökologie und Kosteneffizienz gleichermaßen sicherstellt.

Hartes Wasser ist keine Seltenheit in Deutschland, doch Kalkschäden in der Trinkwasserinstallation kann wirksam entgegengewirkt werden. Die neue BIOCAT KLS-Serie von WATERCryst für Ein- und Zweifamilienhäuser deckt zeitgemäße Kundenwünsche optimal ab. Das natürliche Wirkprinzip hat die Natur zum Vorbild, völlig chemiefrei und ohne Additive gewährleistet BIOCAT einen zuverlässigen Kalkschutz. Das Wasser durchströmt dabei das Original WATERCryst Katalysator-Granulat, was zur Folge hat, dass sich winzige Kalkkristalle bilden, die bei jeder Wasserentnahme direkt ausgespült werden. Kalkablagerungen in Rohrleitungen werden so wirksam vermieden. Die Energieeffizienz der Warmwasseraufbereitung bleibt erhalten, da die Wärmeübertragungsstellen sich nicht mit störenden Kalkschichten belegen. Zusätzlicher Hygiene-Pluspunkt: Installationen ohne Kalkablagerungen sind besser geschützt vor Biofilmen und Legionellen. Die Qualität des Trinkwassers bleibt beim Einsatz von BIOCAT Geräten unverändert.

Smart Control und maximale Sicherheit

Die BIOCAT KLS-Serie vereint Funktionalität, Schutz und moderne Technik für Sie als Hausbesitzer. Über die BIOCAT App lassen sich alle wichtigen Leistungsdaten jederzeit abrufen, Bluetooth ermöglicht die Kommunikation auch ohne Internetverbindung. Die Leckage-Überwachungsfunktion misst und kontrolliert kontinuierlich die Verbrauchswerte. Stellt das Leckage-Modul mit seinen Sensoren einen ungewöhnlich hohen Verbrauch oder stetigen Druckverlust fest, wird die Trinkwasserversorgung automatisch abgesperrt und die BIOCAT App benachrichtigt Sie. Rohrbruch wird somit frühzeitig erkannt, BIOCAT KLS schützt mit dieser Funktion zuverlässig vor Wasserschäden.

Das Sicherheitssystem wurde so entwickelt, dass Sie dank des batteriegestützten Fail-Safe-Modus auch bei Stromausfall zuverlässig informiert werden. An das BIOCAT KLS-Gerät können noch bis zu 10 Sensoren angeschlossen werden, die an kritischen Stellen wie z.B. der Waschmaschine, auf dem Boden ausgelegt werden und auf Feuchtigkeit reagieren. Mit BIOCAT KLS stellen Mikroleckagen und Rohrschäden zukünftig kein Risiko mehr für Sie dar. Sie entscheiden sich mit BIOCAT KLS für eine moderne Kalkschutztechnik, die Ihr Eigentum schützt.

Betriebseffizienz über den gesamten Lebenszyklus und BAFA förderfähig

Weil das Katalysator-Granulat von WATERCryst unabhängig vom Wasserverbrauch nur alle fünf Jahre gewechselt werden muss, sind Ihre Betriebs- und Wartungskosten dauerhaft gering und gut kalkulierbar. Auch kostenintensive Kalkschäden können Sie mit der Installation von BIOCAT vermeiden. Neben BIOCAT Produkten für Ein-und Mehrfamilienhäuser bietet das Technologieunternehmen WATERCryst auch effiziente Kalkschutzsysteme für Gewerbeobjekte und die Industrie, Freizeiteinrichtungen, Hotels und öffentliche Gebäude wie Kliniken, Schulen und Kindergärten an. Über 40.000 BIOCAT Kalkschutzsysteme sind bereits erfolgreich in Betrieb. Lassen auch Sie sich von unserer Technik begeistern. Unsere Berater sind bundesweit für Sie vor Ort im Einsatz. Der Verkauf der BIOCAT Produkte erfolgt ausschließlich über den qualifizierten Fachhandwerker.

Übrigens: In Verbindung mit einer energetischen Sanierung der Heizungsanlage ist die Kalkschutztechnik von BIOCAT auch BAFA förderfähig.

Telefon: +49 2129 - 3475-755

WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG

Elsa-Brandström-Straße 31

42781 Haan

Deutschland

office@watercryst.com

www.watercryst.com

Telefon: +43 5232 - 20602-0

Watercryst Wassertechnik GmbH & Co KG

Messerschmittweg 26

6175 Kematen

Österreich

office@watercryst.com

www.watercryst.com