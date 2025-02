Damit setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für Kontinuität und nachhaltiges Wachstum. Philipp von Kuk ist seit 2010 bei WATERCryst tätig und genießt seit vielen Jahren das uneingeschränkte Vertrauen der beiden Gesellschafter, die auch weiterhin in ihrer Funktion bleiben. Die Entscheidung zur Erweiterung der Geschäftsführung unterstreicht die ambitionierte Wachstumsstrategie und sichert die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

„Mit Philipp von Kuk haben wir eine Führungspersönlichkeit mit strategischer Weitsicht in die Geschäftsführung aufgenommen, die unsere Werte teilt und unser Wachstum aktiv mitgestalten wird“, erklärt Georg Rosin, geschäftsführender Gesellschafter der WATERCryst Wassertechnik GmbH. „Unser Unternehmen ist mit dieser Personalentscheidung optimal aufgestellt, um seine Marktposition weiter auszubauen.“

Der 53 jährige Finanzexperte hat bereits in seinem Verantwortungsbereich als Prokurist seit 2021 dazu beigetragen, richtungsweisende Investitionen in die Unternehmensfelder Produktion, Infrastruktur, F & E sowie Digitalisierung und Nachhaltigkeit umzusetzen. Jetzt freut sich Philipp von Kuk darauf, das geplante Wachstum in seiner neuen Funktion zu begleiten. „BIOCAT hat sich in den zurückliegenden Jahren als starke Marke im SHK-Markt etabliert. Unsere Innovationskraft und unser kompromissloser Qualitätsanspruch werden auch zukünftig die grundlegenden Werte unserer Unternehmenstätigkeit zum Ausdruck bringen. In meiner neuen Funktion möchte ich noch stärker als bisher dazu beitragen, die Erfolgsgeschichte unserer Produktlinie BIOCAT fortzuschreiben“, so Philipp von Kuk.