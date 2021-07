Pressemeldung

Unsere Kunden können sich auf die Technologie von WATERCryst verlassen. Dieses Kundenversprechen unterstreicht jetzt auch unsere ISO 9001 Zertifizierung. Viele schon bestehende QM-Prozesse sind während der Audits der vergangenen Monate noch exakter ausgearbeitet und angepasst worden, um ein überzeugendes Gesamtkonzept auf den Weg zu bringen und umzusetzen. Qualitätsmanagement ist ein fortwährender Prozess, der die kontinuierliche betriebliche Weiterentwicklung für positive Veränderungen nutzt. Das ist unser Anspruch an unser Team, heute und in Zukunft. Besonders freut uns, dass Teile der WATERCryst Audits zukünftig als Best Practice für Zertifizierungsprozesse anderer Unternehmen genutzt werden.

Jeder einzelne Mitarbeiter trägt dazu bei, dass wir unsere Marke weiter stärken und eine positive Außenwahrnehmung des Unternehmens sicherstellen. Für das Engagement unserer Mitarbeiter im Zertifizierungsprozess und ganz besonders bei Dr. Robert Salchner und Christoph Stäringer bedanken wir uns von ganzem Herzen.

Erfolgreich zertifiziert: ISO 9001 für umfassendes Qualitätsmanagement - WATERCryst