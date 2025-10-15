Mit dem K4CC von TECO lässt sich der Warm- und Kaltwasserverbrauch direkt in der Wohnung erfassen, ohne Kompromisse bei Ästhetik oder Installationszeit.

K4CC ist das DVGW-zertifizierte Einbau-Set zur Verbrauchserfassung, das mit besonderem Fokus auf die Anforderungen der Installateure entwickelt wurde. Kompakt, formschön und in einer vormontierten Sandwichbox geliefert, lässt es sich in jeder Wohnumgebung schnell und einfach installieren.

Kugelhähne mit antiblockierender Technopolymerkugel und vollem Durchgang

Die Absperr-Kugelhähne des Sets sind mit einer Absperrgruppe mit einer blockiersicheren Technopolymerkugel ausgestattet:

Sanfte Bedienung mit geringem und über die Zeit konstantem Drehmoment;

mit geringem und über die Zeit konstantem Drehmoment; Voller Durchgang , für Durchflussmengen gemäß EN 806-2 ;

, für Durchflussmengen gemäß ; Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor ;

; Stagnationsfreiheit gemäß DVGW W570, zugunsten der Hygiene der Anlage.

Zwei Versionen für jede Anforderung

K4CC MONO: mit einem Volumenzähler (oder alternativ einem Anschlussstück) und einem Kugelhahn.

K4CC DUO: mit zwei Volumenzählern (oder alternativ zwei Anschlussstücken) und zwei Kugelhähnen.

Sichtbares Design und smarte Steuerung

Das einzige sichtbare Element von K4CC sind die eleganten Abdeckplatten, erhältlich in vier Ausführungen (Weiß, Schwarz Soft Touch, Hochglanz verchromt, Silber) für eine harmonische Integration in jeden Raum, auch bei sichtbarer Montage.

Die Kugelhähne können mit dem elektrischen Stellantrieb E100 motorisiert werden, auch nachträglich, zur Fernsteuerung über Hausautomationssysteme.

Komfort und Konformität

K4CC erfüllt die Anforderungen an Zirkulation und Komfort gemäß den Normen UNI EN 806, UNI 9182:2014 und UNI 8065:2019.

Möchten Sie mehr über K4CC und die TECO-Lösungen für die Wasserabsperrung erfahren? Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!