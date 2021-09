Pressemeldung

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) hat seine Webseite für Verbraucherinnen und Verbraucher vollständig überarbeitet und neu gestaltet. Auf www.wasserwaermeluft.de bündelt die oberste Interessenvertretung des SHK-Handwerks in Deutschland alle aktuellen Informationen zu den einzelnen Geschäftsfeldern der organisierten Innungsbetriebe. Interessierte Nutzer finden hier alles Wissenswerte über klimaschonendes Heizen oder eine altersgerechte Badplanung. In den letzten Jahren hat der ZVSHK die Zugriffszahlen auf seine digitalen Verbraucherinformationen stetig steigern können. So haben im letzten Jahr über 1,5 Millionen Menschen die Webseite besucht. Das waren eine halbe Million mehr als noch im Jahr 2019. „Mit den richtigen Inhalten und vor allem deren online-gerechten Aufbereitung haben wir www.wasserwaermeluft.de in den letzten Jahren zu einer zentralen Anlaufstelle für interessierte Kunden gemacht“, sagt Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des ZVSHK. „Jetzt war es Zeit, unserem digitalen Verbraucherauftritt auch die entsprechenden modernen Design-Aspekte zu verpassen.“

Die Optimierungen reichen von der bebilderten Navigation bis zur neuen mobilen Darstellung von Menü oder Startseitenanimationen. Auch die hunderttausendfach pro Jahr genutzte Handwerkersuche ist überarbeitet und mit besseren Filterfunktionen versehen worden. Kernelement des neuen Auftritts ist aber die augenfällige Verknüpfung mit dem neuen Serviceportal SHK www.serviceportal-shk.de der Verbandsorganisation. „Wir wollen die hohen Zugriffszahlen auf www.wasserwaermeluft.de nutzen, um konkrete Kundenanfragen direkt an registrierte Innungsbetriebe weiterzuleiten. Das gelingt durch die perfekte Verknüpfung mit dem Serviceportal“, benennt Helmut Bramann eine der wichtigsten Gründe für grundlegende Überarbeitung der ZVSHK Verbraucherwebseite. Das Serviceportal ist nicht nur auf der Startseite verlinkt, sondern auch von vielen Unterseiten zu den unterschiedlichen Geschäftsfeldinformationen erreichbar.