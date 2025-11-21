In modernen Sanitäranlagen sind kompakte, übersichtliche und schnell zu installierende Lösungen unerlässlich. K-BLOC® von TECO wurde genau dafür entwickelt: ein modulares System, das vorab auf der Werkbank vormontiert und anschließend mit verkürzten Zeiten auf der Baustelle installiert werden kann – ausgelegt auf langfristige Zuverlässigkeit.

Entdecken Sie unser Demonstrationsvideo.

Modularität und Planungsflexibilität

Dank der modularen Struktur, der TECOFIX®-Befestigungselemente (Platten, Haltebügel und Boxen) sowie einer breiten Palette an Verteilern, Zählern, Kugelhähnen und Zubehör ermöglicht K-BLOC® maßgeschneiderte Konfigurationen:

zentralisierte Installationen in technischen Schächten,

Unterputzinstallationen, die bei Bedarf auch sichtbar in Wohnbereichen montiert werden können.

Die Modularität erleichtert Ordnung und Inspektionsfähigkeit und reduziert sowohl den Platzbedarf als auch die Installationszeit.

Zwei Beispiele für Konfigurationen mit K-BLOC: Unterputzinstallation mit motorisierter Absperrung, Ablesesystem und Verteiler (A) und Wandinstallation mit Sanitärverteilergruppe (B)

Vormontage off-site und FASTEC®-Verbindung: Effizienz und Sicherheit

Ein wesentlicher Vorteil des Systems ist die Möglichkeit, die Module außerhalb der Baustelle vorzubereiten, wodurch Arbeitsabläufe optimiert und die Installationszeiten vor Ort deutlich reduziert werden.

Die hydraulische FASTEC®-Verbindung ermöglicht schnelle, sichere und werkzeuglose Anschlüsse, eliminiert mechanische Schwachstellen und minimiert das Fehlerrisiko.

Mit FASTEC® sind nur zwei Schritte erforderlich, um eine solide und sichere hydraulische Verbindung herzustellen:

1. Den Anschluss in den FASTEC®-Sitz einsetzen.

2. Den Befestigungsstift absenken, der die Dichtheit der Verbindung sichert.

Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer

K-BLOC® präsentiert Soft Turn Antiblockierkugelhähne, die auch nach langen Zeiträumen ohne Betätigung voll funktionsfähig bleiben, sowie mit robusten und stabilen TECOFIX®- Befestigungselementen.

Das Ergebnis ist eine ordentliche, effiziente und langlebige Installation, die dauerhaft hohe Leistung gewährleistet.

K-BLOC® ist die TECO-Lösung für schnelle, sichere und flexible Installationen, entwickelt, um Planer und Installateure bei den Anforderungen moderner Baustellen zu unterstützen, ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit.

Möchten Sie mehr über K-BLOC® erfahren? Kontaktieren Sie TECO, um alle Informationen zu erhalten.