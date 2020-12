Design ist ein Schlüsselfaktor des Wandels: Nachhaltiges Design trägt wesentlich zur Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei. Das innovative Wassersystem GROHE Blue ermöglicht es Verbrauchern neben dem üblichen Leitungswasser auch gefiltertes und gekühltes Wasser in still, medium oder sprudelnd direkt aus der Küchenarmatur zu entnehmen - ganz hygienisch mit zwei getrennten inneren Wasserwegen. Dadurch entfällt der Kauf schwerer Wasserflaschen und die so eingesparten Flaschen tragen wesentlich zu einer Reduzierung von Plastik und CO2 bei. Die renommierten Experten der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises würdigten in ihrer Begründung besonders diese Kombination von praktischen und nachhaltigen Funktionen für zu Hause und das Büro: Aufgrund seiner hohen Convenience habe GROHE Blue das Potenzial, „ein Umdenken in der Gesellschaft und damit einen Paradigmenwechsel voranzutreiben.” Das zeitlos-elegante und minimalistische Design mache das Wassersystem zu einem langlebigen Begleiter für die Küche, so das Fazit der Jury.

„Wir sind stolz darauf, die Auszeichnung in der neuen Kategorie ,Design’ erhalten zu haben,” sagt Thomas Fuhr, Leader Fittings LIXIL International & Co-CEO Grohe AG. „Die Auszeichnung ist für uns ein weiterer Beweis, dass wir mit unserer Produktentwicklung auf dem richtigen Weg sind: Unsere ressourcenschonenden Lösungen werden nicht nur nachhaltig produziert, sondern sollen auch die Nutzer dabei unterstützen, selbst einen wirksamen Beitrag zum Wandel zu leisten. Unsere Blue Wassersysteme ermöglichen es jedem Verbraucher, bis zu 200 Kunststoffflaschen pro Jahr einzusparen.[1] Wir gehen das globale Problem des Plastikmülls jedoch nicht nur auf der Produktebene an. Im Rahmen unserer Initiative „Less Plastic" streben wir auch an, bis 2021 Plastikverpackungen für unsere Produkte durch nachhaltigere Alternativen zu ersetzen. So konnten wir seit Beginn des Projekts im Jahr 2018 bisher 23,5 Millionen Verpackungen aus Plastik einsparen.”

In ihrem 13. Jahr vergibt die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis zum ersten Mal den Preis für nachhaltiges Design. Darüber hinaus ist die globale Marke GROHE auch Finalist im Transformationsfeld „Ressourcen”.

Weitere Informationen rund um GROHE und seine Nachhaltigkeitsthemen finden Sie unter green.grohe.com

