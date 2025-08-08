Auf der Ostbayernschau in Straubing zeigen wir Ihnen die Flachsaugtechnik von ZUWA!

Durch eine geplatzte Wasserleitung kann es schnell zu einem größeren Wasserschaden kommen, sollte dies nicht rechtzeitig entdeckt werden.

Auch durch anhaltende Regenfälle können Keller schnell volllaufen.

ZUWA-Flachsaugsets bestechen durch ihre praktischen und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, um Wasser (je nach Untergrund) bis auf wenige Millimeter abzusaugen. Besonders bei Wasserschäden, vollgelaufenen Kellern und Pools, die entleert werden sollen, kommen Flachsaugsets zum Einsatz. Das Wasser wird, anders als bei Nasssaugern ohne Zwischenlagerung direkt abgepumpt.

Das Herzstück des Flachsaugsets bildet die robuste ZUWA-Impellerpumpe.

Diese kann mit ihrem flexiblen Laufrad auch Feststoffe und Schmutzpartikel zusammen mit der Flüssigkeit transportieren. Bei stärkeren Verschmutzungen ist die Pumpe mit höherer Förderleistung auch als Edelstahlvariante verfügbar.

Die mit der Pumpe durch einen Schlauch verbundene robuste und flexiblen Matte kann sich gut an Unebenheiten im Untergrund anpassen.

Die Saugmatte ermöglicht im Gegensatz zu Tauchpumpen, durch die Strömungskanäle an der Unterseite, ein Abpumpen der Flüssigkeit auf bis zu 1 mm Höhe.

Unsere Flachsaugsets sind in verschiedenen Varianten als BASIS, KOMPAKT, TOP UND ÖL-ABSAUG-SET verfügbar. Mit folgenden technischen Details und Ausstattungen:

TECHNISCHE DETAILS:

bis zu 60 l/min Förderleistung (auf Anfrage bis zu 96 l/min möglich)

Pumpengehäuse aus Aluminium oder Edelstahl (speziell gehärtete Gehäuse möglich)

geeignet für Wasser, Schmutzwasser und Wärmeträgermedium

AUSSTATTUNG:

Pumpe UNISTAR oder COMBISTAR 2000-B

Pumpentragegestell

3 x 3 m Spiralschlauch 1“ mit GEKA-Kupplung

flexible Flachsaugmatte

Für einen ersten Eindruck können schauen Sie sich doch unteren Clip auf YouTube an. Den ersten Blick wurde schon gemacht und Sie wollen das Flachsaugset live in Aktion erleben? Besuchen Sie uns auf der Ostbayernschau in Straubing!

Sie finden uns dort vor Ort vom 09.08.2025 bis zum 17.08.2025, am Stand FG0098.

Wir freuen uns über Ihr Kommen und den Austausch mit Ihnen!