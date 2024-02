Die Einbausituationen von Heizkörpern, Ventilen, Pumpen, etc. sind oft eng, verwinkelt und sehr schwer zugänglich. Kein Wunder, dass mit abgeschnittenen Eimern oder Schüsseln selbst bei größter Mühe, kein 100% sauberes Arbeiten möglich ist - und Wasser dort landet, wo es nicht hingehört: auf dem Boden oder Wänden des Kunden! DERBLAUE® hat sich dieses Problem zu Herzen genommen und einzigartige Produkte entwickelt, die sauberes und professionelles Arbeiten möglich machen!

Durchdacht bis ins Detail

Die DERBLAUE® Produkte verfügen über integrierte Biegemetallelemente, die sich an jede noch so schwierige Situation anpassen lassen. Die Auffangwanne des BLAUEN verfügt zusätzlich über eine geniale Dichtlippe, die sich perfekt anschmiegt, sodass sogar Wasser, das von der Wand herunterläuft, direkt in die Wanne geleitet wird und nicht daneben läuft. Spritzschutzprodukte wie die Rutsche oder die Einzel- und Doppelrosette schützen die Umgebung oder elektrische Steuerungen perfekt. Mehr Sauberkeit geht nicht! Das erhöht die Motivation Deiner Mitarbeiter, da ihre Mühe endlich belohnt wird: ein perfektes Ergebnis und zufriedene Kunden.

Und das Beste für Dich als Unternehmer?

DERBLAUE® amortisiert sich bereits nach wenigen Einsätzen!

Worauf wartest Du noch? Hol Dir und Deinem Team professionelles Werkzeug, damit auch ihr den Unterschied als SHK-Profi tagtäglich erleben könnt.

Hier geht’s direkt zum Shop.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter www.derblaue.com