Der Fachkräftemangel besteht weiterhin in der Baubranche. Auch im SHK-Bereich (Sanitär-, Heizung- und Klima) sieht es nicht anders aus und der Erfolg eines SHK-Unternehmens hängt maßgeblich von der Kompetenz und dem Fachwissen seiner Mitarbeiter ab. Angesichts des bestehenden Fachkräftemangels und der zunehmenden Komplexität der Branche kann es jedoch schwierig sein, passende Talente zu gewinnen und langfristig zu binden. Oftmals reicht es nicht, neue Vakanzen über die eigene HR-Abteilung zu besetzen. Vielmehr macht die Kombination aus HR und Personalberatung Sinn.

Wie findet man eine Personalberatung, die auf den SHK-Bereich spezialisiert ist?

Es gibt sicherlich unterschiedliche Wege, um eine professionell arbeitende Personalberatung m SHK Bereich zu finden. Worauf es zu achten gilt und wie man eine solche Personalberatung findet, haben wir kurz zusammengefasst:

Empfehlungen: Fragen Sie in Ihrem beruflichen Netzwerk, bei Kollegen, Geschäftspartnern oder befreundeten Unternehmen nach Empfehlungen für Personalberatungen, die auf den SHK-Bereich spezialisiert sind.

Online-Recherche: Nutzen Sie das Internet, um gezielt nach Personalberatungen zu suchen, die sich auf den SHK-Bereich fokussieren.

Branchenverbände und -organisationen: Informieren Sie sich bei relevanten Branchenverbänden oder -organisationen, ob sie Personalberatungen empfehlen können

Fachmessen und -konferenzen: Besuchen Sie Fachmessen und -konferenzen im SHK-Bereich, um sich über Personalberatungen zu informieren und direkt mit Vertretern ins Gespräch zu kommen. Häufig macht ein Treffen vor Ort Sinn, da die meisten Personalberatungen nicht mit eigenem Stand, aber Mitarbeitern vor Ort sind.

Kundenreferenzen: Prüfen Sie Referenzen soweit öffentlich einsehbar oder fragen Sie konkret im Erstgespräch danach

Branchenkenntnisse: Stellen Sie sicher, dass die Personalberatung über fundiertes Wissen im SHK-Bereich verfügt und mit den spezifischen Anforderungen und Herausforderungen der Branche vertraut ist.

Umfangreiches Kandidatennetzwerk: Eine gute Personalberatung für den SHK-Bereich sollte über ein umfangreiches Netzwerk an qualifizierten Fachkräften und potenziellen Kandidaten verfügen.

Transparente Arbeitsweise: Achten Sie darauf, dass die Personalberatung ihre Arbeitsweise und ihre Vorgehensweise im Rekrutierungsprozess klar darlegt, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden.

Individuelle Betreuung: Eine Personalberatung sollte in der Lage sein, auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens einzugehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Erfolgsbilanz: Überprüfen Sie die Erfolgsbilanz der Personalberatung hinsichtlich erfolgreicher Vermittlungen im SHK-Bereich, um ihre Expertise und Zuverlässigkeit einschätzen zu können.

Kundenbewertungen: Auch Bewertungen können ein Indiz dafür sein, wie gut oder schlecht eine Personalberatung letztlich ist.

Bestmöglichen Fit zwischen den Anforderungen des Unternehmens und Fähigkeiten der Kandidaten

Eine Personalberatung gewährleistet die Qualität und Kompetenz der vorgeschlagenen Kandidaten durch eine Kombination aus verschiedenen Methoden und Strategien, die darauf abzielen, den bestmöglichen Fit zwischen den Anforderungen des Unternehmens und den Fähigkeiten der Kandidaten zu finden.

Sorgfältige Analyse der Anforderungen

Es gilt ein klares Verständnis der gesuchten Kompetenzen, Qualifikationen und Erfahrungen zu erhalten. Was will der Kunde und wie kann das Anforderungsprofil vielleicht noch gestärkt werden? Beispielsweise durch eine gezielte Persönlichkeitsanalyse.

Zeit- und Kostenersparnis

Die Suche und Auswahl geeigneter Mitarbeiter kann zeitaufwändig und kostspielig sein. Personalberatungen übernehmen den gesamten Rekrutierungsprozess, von der Stellenausschreibung über die Bewerberauswahl bis hin zur Durchführung von Interviews, was Unternehmen wertvolle Zeit und Ressourcen spart.

Schnellere Besetzung offener Stellen

Durch ihre Erfahrung und die Verwendung moderner Rekrutierungsmethoden können Personalberatungen den Rekrutierungsprozess beschleunigen und offene Stellen schneller besetzen, was die Produktivität des Unternehmens erhält.

Umfassende Recherche

Die Personalberatung führt eine umfassende Recherche durch, um potenzielle Kandidaten zu identifizieren, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen. Dies kann die Nutzung ihres eigenen Kandidatennetzwerks, die Suche in branchenspezifischen Jobbörsen oder die Ansprache von passiven Kandidaten beinhalten. Immer mehr sind auch Kompetenzen in den Online-Kanälen sinnvoll, da sich die Kandidaten auf unterschiedlichsten Plattformen bewegen. Gerade hier ist die gezielte Suche in Kombination mit den anderen Werkzeugen extrem sinnvoll.

Vorselektion und Screening

Die Personalberatung trifft eine Vorauswahl geeigneter Kandidaten und führt ein erstes Screening durch. Dies können Telefongespräche, persönliche Gespräche oder Video-Interviews umfassen. Unter Einbezug der weiteren Kandidaten werden dem Unternehmen dann vorselektierte und nur die besten Vakanzen zur Verfügung gestellt.

Diskretion bei sensiblen Positionen

Bei der Besetzung sensibler Positionen, wie z.B. Führungspositionen oder bei Restrukturierungsmaßnahmen, ist Diskretion oft entscheidend. Eine Personalberatung kann den Suchprozess vertraulich gestalten und so die Privatsphäre des Unternehmens und der Kandidaten wahren.

Kompetenzbasierte Interviews

Die Personalberatung führt kompetenzbasierte Interviews durch, bei denen die Kandidaten ihre Erfahrungen und Fähigkeiten im Zusammenhang mit den spezifischen Anforderungen des Unternehmens darlegen müssen. Dies hilft dabei, die Kompetenz der Kandidaten objektiv zu bewerten.

Überprüfung von Referenzen

Die Personalberatung überprüft die Referenzen der Kandidaten, um ihre bisherige Leistung, ihre Arbeitsweise und ihre Kompetenzen zu verifizieren. Im besten Fall können weitere wichtige Informationen über den Kandidaten über das eigene Netzwerk eingeholt werden

Kompetenztests

In einigen Fällen kann die Personalberatung Kompetenztests oder fachliche Prüfungen durchführen, um die Fähigkeiten der Kandidaten in Bezug auf bestimmte Aspekte der SHK-Branche zu überprüfen.

Culture Fit

Die Personalberatung berücksichtigt auch die kulturelle Passung der Kandidaten mit dem Unternehmen, um sicherzustellen, dass sie gut in das bestehende Team und die Unternehmenskultur integriert werden können.

Präsentation der Kandidaten

Die Personalberatung präsentiert dem Unternehmen eine Auswahl an qualifizierten und kompetenten Kandidaten, die den Anforderungen entsprechen und die besten Chancen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit bieten.

Begleitung im Auswahlprozess

Die Personalberatung begleitet das Unternehmen während des gesamten Auswahlprozesses und steht für Rückfragen oder zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Nachbetreuung

Nach der erfolgreichen Vermittlung eines Kandidaten bleibt die Personalberatung in Kontakt mit dem Unternehmen und dem Kandidaten, um den Integrationsprozess zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit zufriedenstellend verläuft.

Den hohen Zeitaufwand, die Ansprache auf Augenhöhe und das breite Netzwerk sind wichtige Aspekte, die eine HR-Mitarbeiter:in im Unternehmen oft nicht leisten kann. Daher kann das enge Zusammenspiel zwischen Unternehmen und einer Personalberatung sehr sinnvoll sein.

Welche Rolle spielt die Personalberatung bei der Integration neuer Mitarbeiter in ein Unternehmen?

Eine gelungene Integration neuer Mitarbeiter ist entscheidend für deren langfristige Bindung und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem neuen Arbeitgeber. Personalberatungen können in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen. Auch andere Faktoren sollten beim Einstellungsprozess berücksichtigt werden. Gerade Persönlichkeitsanalysen helfen den Unternehmen auch bei der richtigen Weiterentwicklung. Es gilt herauszufinden, welche Fähigkeiten ein neue(r) Mitarbeiter:in hat und wie kann man diese gezielt weiterentwickeln? Auch die Wahrscheinlichkeit der Fehlbesetzung kann dadurch minimiert werden.

Autor

Andreas Dohrmann

Andreas Dohrmann ist seit über 40 Jahren in der SHK-Branche tätig. Bevor er als Partner im Jahr 2020 bei ReSus Consult einstieg, war er viele Jahre bei den Marktführern der SHK Gebäudetechnik (Großhandel & Fachhandel) in unterschiedlichen Führungspositionen tätig.