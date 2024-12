Die Anforderungen an Personalberatungen, speziell im Bereich Bauwesen und SHK Gebäudetechnik, sind extrem hoch und vielschichtig. Insbesondere, durch den zum Teil sehr hohen Spezialisierungsgrad, ist ein granularer Prozess im Recruiting heutzutage notwendig. Executive Search im Bauwesen ist harte Arbeit und es gilt unkonventionelle und neue Wege zu beschreiten. Dazu gehört die Nutzung moderner Medien ebenso, wie intelligente Matchingsysteme und eigene Datenbanken, die bei der täglichen Recruitingarbeit helfen. Viele Personalabteilungen können diesen Aufwand nicht leisten und es gilt sich Unterstützung von spezialisierten Personalberatern zu holen. Gerade im Bauwesen ist häufig Spezialwissen und Erfahrung gefragt. Das Netzwerk unserer Personalberater im Bereich Bau (Tief- und Hochbau) sowie im Bereich SHK Gebäudetechnik hat sich über Jahrzehnte sukzessive erweitert. Kunden von ReSus Consult profitieren vom Einsatz moderner Recruitingwerkzeuge und Jahrzehnte langer Erfahrung.

Inhaltsangabe

Recruiting wird häufig als Kostenfaktor gesehen

Eine HR-Abteilung kann das Recruiting meist nicht in der Intensität und mit dem Fokus umsetzen, wie eine spezialisierte Personalberatung. Selbst mit einem aktiven und bereits vorhandenen Netzwerk ist die Suche nach den richtigen neuen Kollegen sehr zeitintensiv. Zeit, die HR-Abteilungen größtenteils in der Intensität nicht leisten können. Hinzu kommt, dass unterschiedliche Positionen gesucht werden und dann der Kontakt auf Augenhöhe nicht so zum Tragen kommen kann. Unternehmen sehen das Recruiting größtenteils als reinen Kostenfaktor. Dabei zielt dieser Blickwinkel in eine falsche Richtung, denn Top-Mitarbeiter leisten einen wesentlich höheren Wert und daher sollte man das Invest in neue Kollegen eher als „Return on Invest“ (ROI) sehen. Bedenken sollte man dabei unbedingt, dass der ROI bei einem Mitarbeiter, der perfekt ins Team passt, um ein Vielfaches höher ausfällt als bei jeder anderen Ressource im Unternehmen (z.B. Marketing, Vertrieb, Einkauf, etc.).

Kosten für Fehlbesetzung nicht unterschätzen

Aus zahlreichen Studien ist bekannt, dass die Kosten bei Fehlbesetzungen exorbitant hoch sind, teilweise bis zu ein oder zwei Jahresgehälter ausmachen. Neben den reinen Gehaltskosten, sind weitere Kosten in der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen. Beispielsweise für Schulungen, OnBoardings, entgangene Opportunitäten oder auch andere Einflüsse, die das Team betreffen. Dies ist zwar schwer messbar, muss aber in aller Konsequenz ebenfalls einberechnet werden. Viele Unternehmen haben mittlerweile verstanden, dass Kompetenz allein nicht ausreicht, wenn es um die passgenaue Besetzung von Führungspositionen geht und ein intensiver Recruitingprozess notwendig ist. Gute Personalberatungen arbeiten mit den Kandidaten im Vorfeld sehr intensiv zusammen und durchleuchten auch die unterschiedlichen Skills. Speziell im Führungsbereich kommen häufig Themen wie Personaldiagnostik sowie Assessments hinzu, in der sich spezialisierte Personalberatungen auskennen und mitunter anbieten können.

Die Rolle von Top-Talenten im Unternehmen

Top-Talente sind mehr als nur qualifizierte Mitarbeiter; sie sind Innovatoren, Führungskräfte und Schlüsselpersonen, die das Potenzial haben, die Richtung eines Unternehmens maßgeblich zu beeinflussen. Sie bringen nicht nur hervorragende Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit, sondern auch die Fähigkeit, kreativ zu denken, Probleme zu lösen und Teams zu inspirieren.

Kundenbeziehungen und Marktreputation

Top-Talente können auch die Beziehungen zu Kunden und Partnern stärken. Durch ihre Expertise und ihr professionelles Auftreten tragen sie dazu bei, das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden zu gewinnen. Eine positive Marktreputation, die durch exzellente Mitarbeiter aufgebaut wird, kann neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen und die Marktposition eines Unternehmens festigen.

Strategische Personalplanung

Die Gewinnung von Top-Talenten erfordert eine strategische und proaktive Herangehensweise. Unternehmen müssen sich als attraktive Arbeitgeber positionieren und eine starke Arbeitgebermarke entwickeln. Dazu gehört nicht nur ein wettbewerbsfähiges Vergütungspaket, sondern auch die Schaffung eines inspirierenden Arbeitsumfelds, das Wachstum und Entwicklung fördert. Flexibilität, Weiterbildungsmöglichkeiten und eine offene Unternehmenskultur sind entscheidende Faktoren, um die besten Talente anzuziehen.

Produktivität und Effizienz

Top-Talente sind in der Regel hoch motiviert und engagiert. Sie arbeiten effizienter und produktiver, was sich direkt auf die Leistung des gesamten Unternehmens auswirkt. Durch ihre Expertise und ihr Engagement können sie komplexe Aufgaben schneller und präziser erledigen, was zu Kosteneinsparungen und einer höheren Profitabilität führt.

Zusammenarbeit HR-Abteilung mit spezialisierter Personalberatung

Die enge Zusammenarbeit zwischen HR-Abteilung und Personalberatung macht einfach Sinn. Der Weg zu Fach- und Führungskräften ist steinig und erfordert viel Fleiß und harte Arbeit, die im Einklang von Personalberatung und HR-Abteilung optimal umgesetzt werden kann. ReSus Consult berät Sie mit absoluter Seriosität, Professionalität und Diskretion in einem partnerschaftlichen Verhältnis. Durch die Expertise und Erfolge unserer Berater, haben wir uns in den letzten Jahren zu einem der Marktführer für das professionelle Recruiting im Bauwesen und SHK-Bereich spezialisiert. Im Sinne unseres eigenen Leistungsversprechens sind wir für Sie und die Kandidaten auch über den OnBoarding-Prozess hinaus Ihr zuverlässiger Partner. Unser Schwerpunkt liegt insbesondere im Bereich Bau / Bauwesen, SHK Gebäudetechnik und Maschinenbau. Wir helfen Ihnen dabei, den besten Kandidaten für ihre Vakanz zu finden und achten dabei nicht nur auf die fachliche Kompetenz.

Recruiting ist also nicht nur eine Kostenfrage, sondern letztlich eine Investition in die Zukunft eines Unternehmens. Eine qualifizierte und talentierte Belegschaft ist entscheidend für den Erfolg. Eine effektive Rekrutierung kann dazu beitragen, hochwertige Mitarbeiter zu gewinnen, die zur Unternehmenskultur passen, innovative Ideen einbringen und langfristig zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beitragen. So sollte man es sehen.

Unsere Berater sind erfahrene Experten aus der Baubranche / SHK Bereich und verfügen über ein breites und engmaschiges Netzwerk an TOP-Kandidaten. Sie sind auf der Suche nach der richtigen Fach- oder Führungskraft oder haben Fragen zu unserem Leistungsspektrum als Headhunter / Personalberatung?

Fazit

Recruiting sollte nicht als reiner Kostenfaktor gesehen werden. Es ist eine Investition in die Zukunft des Unternehmens. Durch die Zusammenarbeit mit einer Personalberatung können Unternehmen den Rekrutierungsprozess optimieren, Zugang zu einem breiteren Talentpool erhalten und das Risiko von Fehlbesetzungen reduzieren. Dies führt zu langfristigen Vorteilen, wie gesteigerter Produktivität, einer stärkeren Arbeitgebermarke und letztendlich einem nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Autor

Ralf Schnitzler

Bauingenieur mit dem Schwerpunkt Wasserwirtschaft (Tiefbau | Entsorgung | Versorgung) mit Fach- und Führungserfahrung aus Ingenieurbüro | Bauunternehmen | Rohrhersteller | Fachhandel. Experte BAU in der Personalberatung | Executive Search Bauwesen in den Themenbereichen Tiefbau | Hochbau | Ingenieurbau | Infrastrukturbau.