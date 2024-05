Mit der Umgebungsluft effizient Warmwasser bereiten kann die neue RBW PRO-PV von REMKO. Zudem lässt sie sich mit anderen Wärmeerzeugern kombinieren, auch Solarthermie und Fotovoltaik sind möglich. Durch die seitlich angeordneten Luftanschlüsse passt die RBW selbst bei niedrigen Deckenhöhen. Sie ist technisch ausgefeilt und folgt in der Optik dem hohen REMKO-Designanspruch.

Der emaillierte Warmwasserspeicher fasst 300 Liter. Da eine Wassertemperatur von bis zu 75 °C erreicht wird, stellt die RBW auch große Zapfmengen bereit. Dabei arbeitet sie durch den Rollkolbenkompressor sehr leise. Das kalte Wasser wird unten in den Speicher geführt, um ein Durchmischen zu minimieren. Der Wärmetauscher sitzt außen, sodass der optimale Wärmeübergang realisiert wird, speziell geformte Lamellen unterstützen an dieser Stelle. Als Kältemittel wird das umweltfreundliche R290 eingesetzt.

Alle Einstellungen erfolgen am Touchscreen-Regler, etwa das Festlegen der Wassertemperatur, Timer, Urlaubsprogramme, Legionellenfunktion u. v. m. Die RBW verfügt über einen Eco-Modus für einen möglichst geringen Energieeinsatz sowie über einen Hybrid-Modus, der die Einbindung in ein bestehendes Heizsystem erlaubt. Optional ist die Smart-Web-Anbindung möglich.

Das Gerät wird steckerfertig geliefert, die Installation lässt sich rasch umsetzen. Durch die geteilte Haube wird der Aufbau zusätzlich vereinfacht. Der Warmhalteverlust ist durch die gute Dämmung sehr gering. Die RBW misst 1.880 mm in der Höhe und 640 mm im Durchmesser. Als Kippmaß gibt REMKO 1.986 mm an, das Gewicht liegt bei 112 kg. In der Ausführung PRO-PV-S enthält die RBW einen Zusatzwärmetauscher.

Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.