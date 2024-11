Jede eingesparte Kilowattstunde spart bares Geld und schont unsere Umwelt. Energie sparen darf aber nicht auf Kosten der Hygiene gehen. In Gebäuden mit einer dezentralen Warmwasserbereitung bieten sich daher Durchlauferhitzer zur Bereitstellung von warmem Wasser an. Der Armaturenhersteller CONTI+ bietet eine sparsame und komfortable Kombination aus elektronischem Klein-Durchlauferhitzer und berührungsloser Waschtischarmatur an. Bei der lumino+ mit Klein-Durchlauferhitzer steht warmes Wasser sofort und ohne Vorwärmzeit zur Verfügung – sei es an Einzelwaschplätzen ohne Warmwasserleitung (Stromanschluss erforderlich) oder in Gebäuden mit einer dezentralen Warmwasserbereitung.

Durch die technisch aufeinander abgestimmte Einheit ist ein stets gleichmäßiger Wasserfluss und eine konstante Wassertemperatur gewährleistet. Die CONTI+ Waschtischarmatur lumino+ verfügt zudem über eine Temperaturanzeige mittels LED-Leuchtring. Dabei kann die Temperatur frei gewählt oder vorab eingestellt werden. Anhand der Funktionstaste lassen sich die Laufzeit der Hygienespülung, die Wasserlaufzeiten und die Sensorempfindlichkeit einstellen. Die Installation funktioniert dabei wie bei einem konventionellen Einhebelmischer, der Durchlauferhitzer benötigt lediglich einen Stromanschluss und ist mit zwei Heizleistungen lieferbar: 3,5 kW (steckerfertig) oder 6,5 kW (Festanschluss).

Hier gelangen Sie zu der CONTI+ lumino+ Produktübersicht.