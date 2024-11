Beim Online Experten-Gespräch der Bosch Home Comfort Group erklärten die Sound Experten Alexander Merzkirch und Jürgen Herbst, wie Wärmepumpen wirklich leiser werden und welche Fortschritte bei der Lärmvermeidung in den letzten Jahren schon erreicht wurden.



Wann ist leise leise genug? – Die Frage beantworteten die Sound Experten Alexander Merzkirch und Jürgen Herbst von der Bosch Home Comfort Group im ExpertTalk SOUND als informatives Virtual Event. In ihren Vorträgen beleuchteten Merzkirch und Herbst aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen bei der Geräuschreduktion von Wärmepumpen im Kontext der aktuellen europäischen Gesetzgebungen und Lärmschutzverordnungen.

Die beiden Experten zeigten anschaulich, welche Fortschritte bei der Lärmvermeidung schon erreicht wurden, und stellten aktuelle Ergebnisse psychoakustischer Untersuchungen sowie die Entwicklung neuer Werkzeuge zur Simulation und Reduktion von Geräuschen bei der Bosch Home Comfort Group vor. Dazu gehören moderne Schalldämpfungsmaßnahmen, eine verbesserte Komponentenwahl und neuartige Visualisierungstechniken – immer mit dem Ziel, die Wärmepumpen leiser und gleichzeitig angenehmer für die Ohren der Endanwender zu machen.



Eine wesentliche Botschaft des Events: Die Reduktion der Schallleistung um bis zu 15 dB in den letzten fünf Jahren ermöglicht, dass Wärmepumpen in reinen Wohngebieten mittlerweile nahezu geräuschlos betrieben werden können. So erreichen die meisten modernen Wärmepumpen aus dem Markenportfolio der Bosch Home Comfort Group im Nachtmodus eine Schallleistung von unter 50 dB(A). Die Bosch Home Comfort Group setzt auf die Weiterentwicklung leiser und zugleich effizienter Lösungen, die sich auch in den Gebäudebestand integrieren lassen und gleichzeitig gesetzliche Vorgaben erfüllen.

Die beiden Wärmepumpen-Profis machten deutlich, dass das Thema Psychoakustik eine immer größere Rolle bei der Entwicklung spielt. Das gezielte Geräuschmanagement und der Einsatz psychoakustischer Modelle erzielen nicht nur messbare Werte, sondern optimieren auch die subjektive Wahrnehmung des Klangs. Im Anschluss an die Online-Veranstaltung konnten zahlreiche Fragen des Fachpublikums direkt beantwortet werden.

Eine Aufzeichnung des ExpertTalk SOUND ist hier verfügbar.