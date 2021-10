Stellenangebot

Walraven, ein weltweit führender Anbieter für Installationsprodukte in der Gebäudetechnik, entwickelt, produziert und vermarktet hochwertige Befestigungs-, Brandschutz- sowie Sanitärsysteme für Profis.

Leidenschaftlich, innovativ und erfolgreich engagieren sich weltweit über 1.200 Mitarbeiter für ein kontinuierliches Wachstum unseres internationalen, inhabergeführten Unternehmens mit Hauptsitz in Mijdrecht, Niederlande. Die Walraven GmbH in Bayreuth ist seit 1986 als Vertriebsniederlassung für den DACH-Markt sowie Südosteuropa verantwortlich. Für Walraven tätig sein bedeutet, Mensch sein und mitgestalten sowie Bewegung und Begegnung in einem multinationalen Umfeld mit Herz.

Zum weiteren Ausbau unserer führenden Marktposition suchen wir ab sofort

für das Gebiet Baden-Württemberg eine(n) motivierte(n) und erfolgsorientierte(n)

Gebietsverkaufsleiter(in) im Vertriebsaußendienst (m|w|d)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit 20 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Asien und den USA.