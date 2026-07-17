Neue Zusammenarbeit für die Kälte- und Klimatechnik

Walraven erweitert die Verfügbarkeit seiner Befestigungslösungen für die Kälte- und Klimatechnik. Durch die neue Zusammenarbeit mit SCHIESSL können Fachbetriebe, Anlagenbauer und Profis ausgewählte Produkte künftig noch einfacher beziehen.

Dazu zählen unter anderem Kälteschellen, thermisch getrennte Rohrträger und Montagesysteme für sichere, effiziente und montagefreundliche Installationen.

Befestigungslösungen für professionelle Anwendungen

In der Kälte- und Klimatechnik kommt es bei der Rohrbefestigung auf viele Details an. Neben sicherem Halt spielen auch thermische Trennung, Energieeffizienz, Korrosionsschutz und eine saubere Montage eine wichtige Rolle.

Walraven bietet dafür Kälteschellen, thermisch getrennte Rohrträger und Montagesysteme, die speziell auf isolierte Rohrleitungen ausgelegt sind. So lassen sich Wärmebrücken reduzieren und Anlagen dauerhaft zuverlässig ausführen.

SCHIESSL als erfahrener Fachgroßhandelspartner

Mit SCHIESSL arbeitet Walraven künftig mit einem erfahrenen Fachgroßhandelspartner zusammen. SCHIESSL unterstützt Fachbetriebe mit einem breiten Sortiment rund um Kälte, Klima und technische Gebäudeausrüstung und kennt die Anforderungen der Branche aus dem täglichen Austausch mit Kunden.

Die Zusammenarbeit erleichtert den Zugang zu ausgewählten Walraven Lösungen und verbindet technische Produktkompetenz mit der Verfügbarkeit über einen etablierten Fachgroßhandel.

Gemeinsam Lösungen leichter verfügbar machen

Ziel der Partnerschaft ist es, Fachbetriebe in der Kälte- und Klimatechnik mit zuverlässigen Produkten und praxisnahen Lösungen zu unterstützen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SCHIESSL und auf viele gemeinsame Projekte.

Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit über 30 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Amerika, Ostasien und dem Mittleren Osten.