Neben grenzenlosem Duschvergnügen bietet die frei begehbare Walk In Pro luftige Architektur mit viel Raum für Kreativität. Treten Sie ein in eine Welt neuer Dimensionen. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Ein Wandprofil, drei Einbaumöglichkeiten und ein besonders cleaner und eleganter Look: Die hochwertigen Walk In Pro Duschkabinen von HSK haben sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Favoriten von SHK-Profis und deren Kunden entwickelt. Nun ist das erfolgreiche Modell der Olsberger Duschprofis mit einem neuen optionalen Design-Stabilisationsbügel zur 90 Grad Wandanbindung erhältlich. Dank der reduzierten Optik des Wandprofils und den vielfältigen Farbvarianten können Fachhandwerker auf individuelle und anspruchsvolle Kundenwünsche erfüllen.

Die Walk In Pro Duschkabinen vereint eine hochmoderne, gradlinige Optik mit einer intuitiven und zügigen Montage. Besonders dabei: Das innovative Wandprofil kann auf Fliese oder Wandverkleidung, auf Putz oder wandbündig im Putz montiert werden. Bei der wandbündigen Einbauvariante ist das Wandprofil kaum sichtbar, so dass die großzügige Duschabtrennung freistehend wirkt, ohne auf eine starke Wandanbindung zu verzichten. Nach der Befestigung des Profils wird das 8 mm starke Echtglas eingeschoben und dank des Verstellbereichs von 10 mm einfach ausgerichtet. Mittels Kedersystem lässt sich die Glasfront dauerhaft, dicht und sicher festsetzen. Standardmäßig ist die Duschkabine in einer Breite bis 140 cm und bis 180 cm im Sondermaß verfügbar. Für spezielle Kundenwünsche ist jedoch auch eine Höhe bis 220 cm möglich.

Individuell und schick

Nicht nur die Montage lässt viele Gestaltungsmöglichkeiten zu, sondern auch farblich fügt sich die Walk In Pro perfekt in das Traumbad ein. Für die individuelle Badgestaltung bietet HSK die Duschkabine wahlweise in den Profilfarben Chromoptik, Edelstahllook, Schwarz-matt, Weiß-matt, Gunmetal gebürstet sowie seit Neuestem auch in den Trendfarben Gold und Kupfer gebürstet an. Profil und Stabilisationsbügel sind farblich aufeinander abgestimmt und ergeben so eine perfekte optische Einheit. Das Qualitäts-Einscheiben-Sicherheitsglas der Walk In Pro kann mit verschiedenen Dekoren gestaltet werden. Die Glasoption Bodennebel beispielsweise, sorgt für einen dekorativen Sichtschutz mit modernem Flair.

Die Montage der Walk In Pro ist denkbar einfach: Zunächst wird das Wandprofil montiert. Anschließend einfach die Echtglas-Duschabtrennung einschieben und justieren. Die Abdichung erfolgt mit einem speziellen Kedersystem. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Raffinierte Wandanbindung und Schnelle Lieferung

Ganz neu bei der Walk In Pro ist der optionale Design-Stabilisationsbügel. Anders als bisher vereint dieser Wandprofil und Stabilisationsbügel in einem. Die Fassung kann bis zu 1.400 mm breite Glasscheiben sicher aufnehmen. Optisch wird die Duschkabine damit noch reduzierter und leichter bei gleichbleibender Stabilität. Weiterer Vorteil für Sanitär-Profis und ihre Kunden: Viele Standardvarianten der Walk In Pro in Chromoptik sind am Lager von HSK vorrätig und über ein Schnell-Lieferprogramm innerhalb von nur 48 Stunden (Arbeitstage frei Haus ab Werk) lieferbar.

Der neue Design-Stabilisationsbügel eignet sich für Walk In Pro Glasscheiben mit einer maximalen Breite von 1.400 mm und ist eine Alternative zum standardmäßigen Walk In Pro Stabilisationsbügel sowie Wandprofil. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Starke Brillanz dank innovativer Glasversiegelung

Für langanhaltende Sauberkeit und Glanz sorgt die optionale Glasversiegelung TwinSeal. Mit einer besonderen Beschichtung wird verhindert, dass sich Kalk und Schmutz festsetzen. Eventuelle Rückstände können 1x wöchentlich mit einem Mikrofasertuch entfernt und wertvolle Zeit sowie Reinigungsmittel eingespart werden. In Kombination mit weiteren HSK Produkten wie passenden Designheizkörper oder der trendigen und innovativen Wandverkleidung RenoDeco können SHK-Profis ihren Kunden eine große Vielfalt anbieten.