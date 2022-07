Auch bei der Walk In Po setzt sich der Trend Schwarz-matt durch. Die freistehende Duschkabine setzt so neue Maßstäbe und zaubert einen modernen Look ins Bad. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Der Fokus vieler Haus- und Wohnungsbesitzer liegt zunehmend auf der Sanierung und Renovierung der eigenen vier Wände. Im Besonderen ist es der Wunsch nach einem modernen Bad. Eine reduzierte Gestaltung und hohe Transparenz sind nach wie vor die Trends im Badezimmer. Neben einem modernen Design darf allerdings auch die Funktionalität nicht zu kurz kommen. Mit dem innovativen Wandprofil der Serie Walk In Pro verbindet der Badexperte HSK beides perfekt miteinander.

Bei der Walk In Pro liegt der Fokus auf einer unauffälligen, aber zugleich soliden Wandanbindung. Dieses Designkonzept bietet flexible Gestaltungs- sowie Montagemöglichkeiten und macht die Installation für den SHK-Profi noch einfacher. So können einerseits mit der großzügigen Echtglasfront moderne, transparente Duschbereiche abgetrennt werden. Andererseits ist der Einstieg geräumig, bequem und frei begehbar. Das innovative Wandprofil kann auf der Fliese bzw. Wandverkleidung, auf dem Putz oder im Putz montiert werden. Da es trotz seiner schlanken Bauweise einen Verstellbereich von 10 mm aufweist, passt es in sämtliche Einbausituationen. Nach der Befestigung des Wandprofils wird die 8 mm starke Echtglas- Duschabtrennung eingeschoben und ausgerichtet. Anschließend wird die großzügige Glasfront mittels eines speziellen Keder-Systems dauerhaft, dicht und sicher festgesetzt. Für zuverlässigen Halt sorgt ein Stabilisationsbügel – so entsteht im Handumdrehen ein luftiger und edler Look im Badezimmer.

Funktional und flexibel

Das Echtglas Frontelement ist 1- oder auch 2-teilig verfügbar. Durch die Teilung der Frontscheibe der Walk In Pro lassen sich selbst große Walk In Lösungen durch erschwerte Zugänge wie enge Treppenhäuser oder Flure transportieren. Die einzelnen Frontelemente werden dann einfach vor Ort über dezente Profile „zusammengesteckt“. Ein spezielles Kedersystem ermöglicht eine sichere und dauerhafte Verbindung. Die 1-teilge Walk In Pro ist in der Breite bis 140 cm im Standardmaß und bis 180 cm im Sondermaß verfügbar. Die 2-teilige Lösung ist hingegeben bis 160 cm im Standardmaß und bis 200 cm im Sondermaß erhältlich. Die Höhe der Duschkabine beträgt 200 cm, im Sondermaß ist diese Ausführung bis 220 cm bestellbar.

Moderner Look

Damit die HSK Dusche individuell gestaltet werden kann, hat HSK die Profilfarben Chromoptik, Edelstahllook, Schwarz-matt sowie Weiß-matt im Portfolio. Dank dieser Vielfalt lässt sich die Duschkabine gekonnt in Szene setzen und wird zu einem Highlight für jedes Badezimmer. Profile, Scharniere, Griffe und optionale Handtuchhalter in z.B. der Trendfarbe Schwarz-matt verleihen dem Badezimmer eine hochwertige Optik und kontrastreiche Tiefe. Die leichte Reinigung durch den Anti-Fingerprint-Effekt und das exklusive Design versprechen langanhaltenden Spaß am neuen Look.

Perfekte Glasverarbeitung

Die verschiedenen Glasarten reichen von Klar hell über Spiegel und Grauglas bis hin zu einer Loft-Optik und verschiedenen Glasmattierungen. Ebenso kann die Walk In Pro, dank der hauseigenen Glasfertigung von HSK Duschkabinenbau, mit der innovativen Glasversiegelung TwinSeal versehen werden. Damit ist die Reinigung nach jedem Duschgang nicht mehr erforderlich, da TwinSeal einen zweifachen Oberflächenschutz bietet. Dieser vereint ein Höchstmaß an Korrosionsbeständigkeit sowie überzeugende hydrophobe Eigenschaften miteinander. Eventuelle Rückstände können einmal wöchentlich mit einem Mikrofasertuch entfernt werden.

Beste Beratung dank der HSK 3D-Ausstellung

Ein weiteres Tool zur Top-Beratung und Visualisierung der HSK Produktpalette bietet HSK Duschkabinenbau den SHK-Profis mit der neuen 3D-Ausstellung. Der brandneue, frisch umgebaute Showroom ist nun virtuell über PC oder Tablet erlebbar. Attraktive, hochwertige Produkte, gute Ideen und Tipps machen den Online-Rundgang zu einem Erlebnis – fast so, als wäre man persönlich vor Ort. Von Duschkabinen über Duschwannen, Shower-Sets, Heizkörper, RenoDeco Wandverkleidungen sowie viele weitere Produkte, die das Badezimmer komfortabler machen, kann alles in 3D-Ansicht realitätsnah betrachtet werden. Als besonderes Extra sind darüber hinaus zahlreiche Produkt- und Erklärvideos hinterlegt. Hier bekommt der Fachhandwerker das beste Beratungstool von HSK gleich an die Hand. Zusätzliche Informationen und Tools finden SHK-Profis zudem im HSK Partnerbereich auf www.hsk.de oder mobil über die HSK-App.