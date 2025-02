Begehbaren Duschabtrennungen bestechen durch eine Vielfalt an Lösungen, die den unterschiedlichsten Anforderungen und Einbausituationen gerecht werden. Aufgrund ihres innovativen Charakters sind sie perfekt für moderne Badezimmer geeignet. Ihre unübertroffenen Funktionalität und Optik macht sie zeitlos. Der bequeme und breite Einstieg bietet einen besonderen Komfort beim Duschen und sorgt für ausreichend Platz, vor allem auch in barrierefreien Bädern.

Die neu entwickelte WALK-IN im Rahmen verbindet Design mit Zweckmäßigkeit. Das im Standardbereich 2 m hohe 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas der neuen Walk-in wird bereits im Werk in einen 15 mm Aluminium-Rahmen eingeklebt. Er ist in den Farben Chromoptik, Schwarz matt, Gold glänzend und in den gebürsteten Farben Kupfer, Gold, Nickel und Graphit erhältlich. Die Montage kann mit einem normalen Querstabilisator erfolgen oder mit dem Stabilisierungswinkel 90°.

Eine Walk-in zwei Möglichkeiten: Die WALK-IN im Rahmen mit Stabilisationswinkel 90° oder Querstabilisator