Wagner: Ihr autorisierter Ersatzteilservice für LG Therma V Wärmepumpen

Der THERMA V R32 Monobloc S ist die 2. Generation der R32 Monobloc Serie von LG. Das "S" für "Silent Supreme" impliziert den Anspruch der Wärmepumpe.

Aber auch die Vorgängerversionen waren tolle Geräte. Dennoch kann immer mal etwas sein und ein „First Level“-Ersatzteil wird dringend benötigt. Hier sind wir für Sie da!

Wir haben in großem Umfang die wichtigsten Ersatzteile in Abstimmung mit LG eingelagert. Somit sind wir in der Lage, Ihnen von heute auf morgen die benötigten Ersatzteile zuzusenden.

Hier finden Sie die Ersatzteile in unserem B2B-Onlineshop:

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!