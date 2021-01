Die Verdoppelung der Lagerfläche im Bereich Isolierung macht uns noch leistungsfähiger.

Das Sortiment umfasst die klassischen Steinwoll-Rohrschalen in der Standard-Variante sowie in einer GEG (EnEV)-Variante. Abgerundet durch das passende Zubehör wie Alu-Klebeband mit Papierliner oder Wickeldraht.

Zu den Steinwollrohrschalen

Zu den GEG-Steinwollrohrschalen

Zudem Vlies-Isolierschläuche und PE-Isolierschläuche für Trink- und Abwasserrohre, Wickelbänder in Vlies und PE oder auch Solarkautschuk in Endlosboxen. Auch die Kugelhähne und Schrägsitzventile können wir abdecken, mit passenden Dämmboxen.

Neu seit Ende letzten Jahres die roten, eckigen Dämmhülsen in der praktischen 1 m-Box – ideal für Ihr Servicefahrzeug!

Alles von heute auf morgen versendet – ganz bequem und schnell.



2 neue Highlights im Sortiment:

1. Die neue Dämmhülse rot in eckiger Ausführung als 1 m-Hülsen. Ideal für Monteure – passt in jedes Fahrzeug!

Zur Dämmhülse rot, eckig

… und

2. Die Vlies Isolierschläuche (silber) für Kalt- und Abwasserrohre als 25 m-Rollen. Top-Qualität zu supergünstigen Preisen!

Zu den Vlies-Schläuchen

Auch für den Solarbereich finden Sie eine umfassende Bandbreite:

Klassisches Solarflex-Edelstahlwell-Doppelrohr, vorisoliert mit Fühlerleitung

Vorisoliertes Kupfer-Doppelrohr mit Fühlerleitung

Solarflex-Doppelrohr mit super-robustem Schutzgewebe und Fühlerleitung

Edelstahwellrohr »double« mit Fühlerleitung für Erdverlegung

Zu den Solar-Wellrohren

Immer mehr auch bei Wärmepumpen im Einsatz, die erdverlegten Fernwärmerohre in unterschiedlichen Varianten. Auch dabei machen wir es Ihnen einfach: Ganz nach Ihrem Wunsch liefern wir immer metergenau auf die Baustelle oder zu Ihnen ans Lager.

Interesse geweckt? Dann jetzt im Shop ansehen:

Zu den Isolierungen im Überblick

Zu den Dämmboxen für Kugelhähne

Zu den Erdleitungen

Zu den Solardoppelrohren

Noch kein Wagner-Kunde?

Dann registrieren Sie sich bitte hier: Zur Registrierung

Der aktuelle Katalog 2019/2020! Sie wollen ihn? Dann geht’s hier zur Katalogbestellung

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!