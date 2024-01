Mit einer bedeutenden Entwicklung in der Welt für nachhaltige Technologien wurde das innovative Wärmepumpensystem "System E" für den renommierten Green Product Award nominiert. Diese Auszeichnung ist ein wichtiger Indikator für Produkte und Dienstleistungen, die sich durch Innovation und Nachhaltigkeit auszeichnen.

Die Auswahl der Gewinner des Green Product Awards erfolgt durch eine Fachjury. Zusätzlich gibt es einen Publikumspreis, bei dem die Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, für ihre Favoriten zu stimmen, die sich durch Innovation und Nachhaltigkeit auszeichnen.

Hier für das System E bis zum 14.01.24 abstimmen: www.gp-award.com/de/produkte/system-

System E

Es begegnet den drängenden Fragen wie Klimawandel, Fachkräftemangel und hoher Nachfrage nach regenerativen Heizsystemen mit einem gut durchdachten Gesamtkonzept. Als Luft/Wasser-Wärmepumpe ist System E ein rein regeneratives Heizsystem, das ein nachhaltiges Leben ermöglicht. Modernste Technik, Top-Verarbeitung und langlebige Komponenten sorgen für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb über viele Jahre hinweg.

System E "arbeitet" mit dem klimafreundlichen Kältemittel R290, das im Vergleich zu herkömmlichen Kältemitteln eine höhere Leistung und damit eine bessere Effizienz erzielt. Das Wärmepumpensystem kann problemlos mit Ökostrom, z.B. aus PV-Anlagen, kombiniert werden und ist damit zu 100% klimaneutral beim Heizen.

Nichts ist so effizient wie eine Wärmepumpe, da sie 80 % der benötigten Energie aus der Umwelt bezieht und zu 100 % klimaneutral mit Ökostrom betrieben werden kann.



Das System E erreicht die höchste verfügbare Energieeffizienzklasse A+++ und das auch bei der Nutzung von Heizkörpern. Die Invertertechnologie sorgt für einen effizienten, energie- und kostenoptimierten Betrieb mit Heizkörpern. So wird der Stromverbrauch beim Einsatz im Gebäudebestand reduziert und der Primärenergiebedarf deutlich gesenkt.

Die kompakte Außeneinheit fügt sich harmonisch, zeitlos und zurückhaltend in ihr natürliches Umfeld ein. Langlebige Materialien und sorgfältige Verarbeitung verleihen der Fassade eine hochwertige Erscheinung. Auf Kunststoffteile wurde möglichst verzichtet. Das Wärmepumpensystem wird im oberfränkischen Kulmbach gefertigt, eben "Made in Germany". Dimplex legt bei der Auswahl aller Lieferanten hohe Qualitäts- und Umweltstandards an und achtet auf kurze Lieferketten und Transportwege.