Wärmepumpen von Stiebel Eltron müssen im Härtetest überzeugen
Einer der wpnext-Feldtests wurde in einem über 130 Jahre alten Fachwerkhaus durchgeführt. Das Gebäude besteht aus zwei Baukörpern – einem Fachwerkteil von 1890 und einem Anbau in Ziegelbauweise aus dem Jahr 1935 – mit insgesamt 200 Quadratmetern Wohnfläche über drei Etagen. Bisher wurde dort mit Elektro-Speicherheizungen und einem Holzofen geheizt. Für den Feldtest wurde das Haus mit der außenaufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 Plus ausgestattet. Die Installation auf dem Garagendach stellte direkt eine praxisnahe Herausforderung dar: Ein nennenswerter Höhenunterschied zwischen Außengerät und der im Keller installierten Hydraulik.
Weitere Herausforderung: das neue, klimafreundliche Kältemittel R290 (Propan). Das dafür entwickelte Sicherheitskonzept umfasst unter anderem Sensorik, Leckageüberwachung und ein durchdachtes Gesamtsystem zur sicheren Installation. Damit sind Einbau und Betrieb der Wärmepumpen selbst unter komplexen Bedingungen wie einer Innenaufstellung zuverlässig und sicher möglich. „Die Kombination aus hoher Effizienz, Langlebigkeit und robuster Bauweise macht die wpnext-Geräte zur optimalen Produktpalette für unsere Fachpartner“, so Hagen.
Neben Leistungs- und Effizienzdaten wurden in den Feldtests auch Komfortaspekte wie Schallentwicklung, Handhabung, Vereisungsverhalten und die allgemeine Alltagstauglichkeit kontinuierlich geprüft und dokumentiert. Ergebnisse und Auffälligkeiten wurden permanent von der Produktentwicklung abgerufen – inklusive der genauen Analyse ausgedienter Prototypen.
Stiebel Eltron-Fachpartner werden
„Wer heute auf Nummer sicher gehen will, setzt auf unsere Wärmepumpentechnik, die nicht nur auf dem Papier überzeugt, sondern im Feld intensiv getestet wurde“, so Hauke Hagen, „Unser Anspruch ist es, die besten Wärmepumpen zu entwickeln, zu bauen und in den Markt zu bringen, die man für Geld kaufen kann.“
Das Fachpartnerprogramm von Stiebel Eltron umfasst die stetige Weiterentwicklung und Qualifizierung der Partner im Markt.
