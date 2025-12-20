Doch was bedeuten diese und wie helfen sie dabei, die Effizienz einer Wärmepumpe zu beurteilen? Das Serviceportal bringt Licht ins Dunkel und erklärt, wie Kennzahlen richtig einzuordnen sind, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Die Wärmepumpe gilt als Schlüsseltechnologie der Energiewende und hat sich längst als Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen etabliert.

Sie nutzt erneuerbare Energiequellen und macht Haus- und Wohnungsbesitzerinnen und -besitzer unabhängig von fossilen Brennstoffen. Dank ihrer klimafreundlichen und effizienten Arbeitsweise ist sie eine zukunftssichere Heiztechnologie. Um die Effizienz von Wärmepumpen bewerten zu können, gibt es verschiedene Kennzahlen wie JAZ, COP, SCOP und ETAs. Diese geben Aufschluss über die Leistung und den Stromverbrauch einer Wärmepumpe - und helfen Verbraucherinnen und Verbrauchern, die richtige Wahl zu treffen.

JAZ - Effizienz im Alltag

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) wird über ein Jahr hinweg gemessen und zeigt, wie viel Wärme eine Wärmepumpe im Verhältnis zur verbrauchten Strommenge liefert. Sie berücksichtigt wichtige Faktoren wie den Zustand des Gebäudes, das Heizsystem, den Warmwasserbedarf und das Heizverhalten der Bewohnerinnen und Bewohner. Ein hoher Wert bedeutet, dass die Wärmepumpe effizient arbeitet, was zu niedrigeren Stromkosten und einer besseren Umweltbilanz führt. Die JAZ zeigt auch, ob die installierte Anlage wie geplant funktioniert oder ob Optimierungen nötig sind. Faktoren wie eine sorgfältige Planung, niedrige Vorlauftemperaturen und eine regelmäßige Wartung können die JAZ deutlich verbessern.

COP - ein theoretischer Prüfwert

Der Coefficient of Performance (COP) gibt an, wie viel Heizleistung eine Wärmepumpe im Verhältnis zur eingesetzten Strommenge erzeugt.

Ein hoher COP-Wert deutet auf eine besonders effiziente Wärmepumpe hin, die weniger Strom benötigt. Allerdings wird der COP unter idealen Laborbedingungen gemessen und stellt einen theoretischen Prüfwert dar: In der Praxis kann dieser niedriger ausfallen, da die Effizienz der Wärmepumpe von den tatsächlichen Betriebsbedingungen abhängt. Beispielsweise sinkt die Effizienz, wenn die Quelltemperaturen (z. B. Außenluft oder Erdreich) niedriger oder die Heizwassertemperaturen höher sind. Der COP kann bei der Kaufentscheidung helfen: Werte ab 3 gelten als gut.

SCOP - saisonale Effizienz

Im Gegensatz zum COP oder der JAZ berücksichtigt der Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), dass Wärmepumpen im Laufe eines Jahres unter sehr unterschiedlichen Temperaturbedingungen betrieben werden. Der SCOP basiert auf den COP-Werten verschiedener Betriebszustände, die je nach Häufigkeit ihres Auftretens gewichtet und miteinander verrechnet werden. Dadurch liefert der SCOP eine realistische Einschätzung der Effizienz einer Wärmepumpe unter realen Bedingungen. Ein hoher SCOP-Wert steht für eine besonders effiziente Wärmepumpe, die geringere Stromkosten und eine bessere Umweltbilanz ermöglicht. Diese Kennzahl ist besonders hilfreich, um die Effizienz einer Wärmepumpe bereits in der Planungs- und Konzeptionsphase besser bewerten und vergleichen zu können.

Fördermittel und die Bedeutung der ETAs

Für die Beantragung von Fördermitteln ist die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ETAs) entscheidend. Sie beschreibt, wie viel Primärenergie (Energie aus der ursprünglichen Energiequelle wie z.B. Strom oder erneuerbaren Energien) die Wärmepumpe benötigt, um eine Kilowattstunde Heizwärme zu erzeugen. Je weniger Primärenergie dafür erforderlich ist, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Diese Kennzahl ist wichtig, um die Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe zu bewerten, da sie zeigt, wie effektiv die eingesetzte Energie in Heizwärme umgewandelt wird.

Die richtige Wärmepumpe finden

JAZ, COP, SCOP und ETAs bieten Verbrauchern eine gute Grundlage, um die Effizienz von Wärmepumpen zu bewerten. Weitere Informationen zu den genannten Kennzahlen gibt es auf www.intelligent-heizen.info.