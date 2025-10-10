Mit einer Leistung von 20 bis ca. 500 kW (bei Parallelschaltung) sind die System C Monoblock-Geräte die ideale Lösung für Mehrfamilienhäuser oder Gewerbeobjekte. Ganz neu: Ein Tool des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) zur Berechnung der JAZ und Beurteilung der Lärmimmissionen.

Ganz einfach groß(artig)e Projekte planen, egal ob im Neubau oder in der Sanierung – dafür wurde die neue Luft/Wasser-Wärmepumpenreihe System C ® von Dimplex entwickelt. Die hocheffizienten Monoblock-Geräte mit dem umweltschonenden Kältemittel R290 eignen sich für Projekte >20 k und sind damit ideal für Mehrfamilienhäuser, kleinere Gewerbebetriebe oder gemischt-genutzte Immobilien. Bei Parallelschaltung mehrerer Geräte, smart geregelt über den innovativen Dimplex Wärmepumpenmanager, kann eine maximale Gesamtleistung von bis zu 500 kW erreicht werden. Damit lässt sich der Heiz-, Kühl- und Warmwasserbedarf selbst großer Objekte oder ganzer Quartiere effizient, zuverlässig und nachhaltig decken.

Ein weiterer Baustein zur Markteinführung: Die System-C-Wärmepumpenreihe (LA 2030CP & LA 4060CP) ist nun in den offiziellen Tools des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) zur Berechnung der Jahresarbeitszahl (JAZ-Rechner) und zur Beurteilung der Lärmimmissionen von Luft-Wasser-Wärmepumpen nach TA Lärm (Schallrechner) verfügbar. Das erleichtert die präzise Planung und zielgerichtete Auswahl von Modellen der Wärmepumpenreihe, speziell für Gebäude und Anwendungen mit hohem Heizbedarf.