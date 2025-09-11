Bildquelle: Dimplex
11.09.2025  Pressemeldung Alle News von Dimplex

Wärmepumpen System C ® von Dimplex

Jetzt mit Tool zur Berechnung der JAZ und Beurteilung der Lärmimmissionen

Mit einer Leistung von 20 bis ca. 500 kW (bei Parallelschaltung) sind die System C Monoblock-Geräte die ideale Lösung für Mehrfamilienhäuser oder Gewerbeobjekte. Ganz neu: Ein Tool des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) zur Berechnung der JAZ und Beurteilung der Lärmimmissionen.

Ganz einfach groß(artig)e Projekte planen, egal ob im Neubau oder in der Sanierung – dafür wurde die neue Luft/Wasser-Wärmepumpenreihe System C ® von Dimplex entwickelt. Die hocheffizienten Monoblock-Geräte mit dem umweltschonenden Kältemittel R290 eignen sich für Projekte  >20 k und sind damit ideal für Mehrfamilienhäuser, kleinere Gewerbebetriebe oder gemischt-genutzte Immobilien. Bei Parallelschaltung mehrerer Geräte, smart geregelt über den innovativen Dimplex Wärmepumpenmanager, kann eine maximale Gesamtleistung von bis zu 500 kW erreicht werden. Damit lässt sich der Heiz-, Kühl- und Warmwasserbedarf selbst großer Objekte oder ganzer Quartiere effizient, zuverlässig und nachhaltig decken.

Ein weiterer Baustein zur Markteinführung: Die System-C-Wärmepumpenreihe (LA 2030CP & LA 4060CP) ist nun in den offiziellen Tools des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) zur Berechnung der Jahresarbeitszahl (JAZ-Rechner) und zur Beurteilung der Lärmimmissionen von Luft-Wasser-Wärmepumpen nach TA Lärm (Schallrechner) verfügbar. Das erleichtert die präzise Planung und zielgerichtete Auswahl von Modellen der Wärmepumpenreihe, speziell für Gebäude und Anwendungen mit hohem Heizbedarf.

Dimplex
Dimplex
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Deutschland
Telefon:  + 49 0 9221 709-100
www.dimplex.de
