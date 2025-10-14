Melden Sie sich jetzt für die Viessmann Info-Veranstaltungen anlässlich des Internationalen Wärmepumpentags in Ihrer Nähe an.

Pünktlich zum Internationalen Wärmepumpentag am 21. Oktober 2025 lädt Viessmann Climate Solutions interessierte Endkundinnen und Endkunden zu einem exklusiven Wärmepumpen-Info-Tag ein.

In zahlreichen Städten in Deutschland – darunter Dortmund, Frankfurt, Erfurt, Rostock, München, Ulm, Freiburg und Plattling – teilen die Viessmann Klimaexpertinnen und -experten ihr umfassendes Wissen rund um Wärmepumpen, Photovoltaik (PV) und Stromspeicher. Der Info-Tag bietet eine ideale Gelegenheit, sich direkt und praxisnah über die Vorteile moderner, zukunftssicherer Heizsysteme zu informieren.

Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Corporation (NYSE:CARR), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen.



Im Mittelpunkt: Testsieger-Wärmepumpe Vitocal 250-A

Ein besonderes Highlight des Info-Tags ist die Vitocal 250-A Luft/Wasser-Wärmepumpe (Typ AWO-E AC 251.A10, 10 kW Nennwärmeleistung), die von Stiftung Warentest bereits zum zweiten Mal als Testsieger ausgezeichnet wurde. Besucherinnen und Besucher können das als Testsieger ausgezeichnete Modell live erleben und mehr über das effiziente Zusammenspiel von Wärme und Strom im eigenen Zuhause erfahren.

Viessmann-Expertinnen und -Experten erklären vor Ort, wie sich PV-Anlagen und Stromspeicher optimal integrieren lassen, um die Energieeffizienz zu maximieren und eine größtmögliche Unabhängigkeit von externen Energiequellen zu erreichen.

Exklusiver Vorteil für alle Teilnehmenden

Alle Teilnehmenden sichern sich einen Gutschein von bis zu 1.000 € für den Kauf ihres neuen Viessmann Wärmepumpen-System.

Wichtig: Da die Teilnehmerzahl für die Präsenz-Classrooms begrenzt ist, empfehlen wir eine schnelle Anmeldung, um sich einen der begehrten Plätze und den Gutschein zu sichern. Weitere Details zum Info-Tag, den Veranstaltungsorten und zur Anmeldung finden Sie unter: www.schlaue-waermepumpe.de/vor-ort.html

Digitale Alternativen und weitere Aktionen

Übrigens: Sollten die Präsenztermine nicht passen, bietet Viessmann Climate Solutions auch zahlreiche digitale Veranstaltungen und E-Paper an. Alle Informationen hierzu finden Sie ebenfalls hier.

Umfassende Kundenberatung auf den Wärmepumpen-Infotagen 2025/26

Viessmann Climate Solutions beteiligt sich aktiv an den Wärmepumpen-Infotagen 2025/26, um Anlagenbetreiber:innen umfassend über zukunftssichere Heizlösungen zu informieren. Die kostenlose und herstellerunabhängige Veranstaltungsreihe, die von Herbst 2025 bis Frühjahr 2026 stattfindet, wird vom ENERGIESPARKOMMISSAR Carsten Herbert (YouTuber und Spiegel-Bestsellerautor) und Anja Floetenmeyer-Woltmann (Wärmepumpen-Beirätin der EU-Kommission) geleitet.

Der Fokus liegt auf der direkten Beratung vor Ort: Viessmann-Expertinnen und -Experten betreuen die Messestände, um individuelle und kompetente Beratung zu gewährleisten. Ein erstes Highlight ist die Teilnahme von Viessmann am 20. Oktober 2025 in der Steinbachhalle in Heidelberg. Interessiert? Dann direkt hier für die Veranstaltung anmelden.