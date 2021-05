Pressemeldung

So schick kann Heizen und Kühlen sein – Remko präsentiert das neue Außenmodul der Wärmepumpenserie WKF. Bild: REMKO GmbH & Co. KG, Lage

Im Neubaubereich lassen sich die neuen Modelle besonders gut einsetzen, selbst für größere Objekte. Sie weisen einen hohen COP-Wert auf und arbeiten mit dem umweltschonenden Kältemittel R32. Der Schalldruckpegel von 35 dB(A) bei 5 m Entfernung gilt als sehr leise. Im Nachtbetrieb ist eine weitere Reduzierung möglich. Zudem hat Remko die Wärmepumpen auch gestalterisch verändert. Die Außenmodule werden in neuem Design in der Farbe Graphit hergestellt. Die Technik ist damit schick verpackt und lässt sich so bestens in jede Umgebung integrieren.

Alle Ausführungen punkten zusätzlich mit ihrer schnellen Installation durch die vormontierten Komponenten. In der Compact-Variante ist beispielsweise ein 300-Liter-Trinkwasserspeicher im Gehäuse integriert. Die Wärmepumpen erreichen eine Temperatur von bis zu 60 °C im Vorlauf, was wichtig ist für die Warmwasserbereitung.

Auch bei der WKF hat Remko serienmäßig eine Kühlfunktion in die Geräte integriert. Im Sommer läuft sie mit selbst erzeugtem Strom besonders umweltschonend. Geregelt werden die WKF-Modelle mit dem Smart Control Touch. Alternativ steht Smart-Web zur Verfügung, um die Geräte aus der Ferne mit verschiedenen Endgeräten zu steuern. Die neuen Wärmepumpen sind ab Juli 2021 lieferbar.

Informationen zu weiteren Remko-Produkten sind auf der Website erhältlich.