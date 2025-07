Wärmepumpen live erleben bei Events in neun Städten in ganz Deutschland ► Individuelle Beratung durch Bosch Expertinnen und Experten und regionale Fachbetriebe

250-Euro-Wertgutschein* für die neue Wärmepumpe vor Ort mitnehmen

Die Heiztechnikmarke Bosch Home Comfort lädt interessierte Endkundinnen und Endkunden deutschlandweit an neun verschiedenen Terminen in ihre Trainingszentren ein. Dort können Interessierte sich unverbindlich und praxisnah über moderne Wärmepumpentechnologie informieren. Regionale Fachpartnerbetriebe sowie Bosch Expertinnen und Experten stehen für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung.

Startschuss der Aktion ist am 11. Juli in Kaiserslautern.

Wärmepumpen live erleben - Technik verstehen

Ob Luft-Wasser-, Erd- oder Luft-Luft-Wärmepumpe - bei „Wärmepumpe LIVE“ zeigt Bosch an einem Ort die gesamte Bandbreite moderner Heiztechnologien. Besucherinnen und Besucher erhalten durch Fachvorträge, Live- Demonstrationen und persönliche Gespräche konkrete Einblicke in Technik, Aufstellmöglichkeiten, Lautstärke, Effizienz und Fördermöglichkeiten.

Wer sich neben Wärmepumpen auch für Split-Klimageräte interessiert, kann vor Ort die Gelegenheit nutzen, sich die Geräte anzusehen und sich umfassend zu informieren.

Persönliche Beratung und 250-Euro-Gutschein*

Nach dem Beratungsgespräch vor Ort und einer unverbindlichen Angebotsanfrage erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Wertgutschein in Höhe von 250 Euro* für ihre neue Wärmepumpe von Bosch. Sollte in der jeweiligen Region kein Installationsbetrieb präsent sein, unterstützt Bosch bei der Vermittlung eines qualifizierten Fachbetriebs. Mit „Wärmepumpe LIVE“ zeigt Bosch, wie greifbar, leistungsfähig und individuell planbar moderne Wärmepumpentechnologie heute ist. Im direkten Austausch mit den Expertinnen und Experten sowie Fachpartnern vor Ort können alle Fragen rund um Effizienz, Lautstärke, Kosten und Förderung beantwortet werden - ganz persönlich.

Anmeldung kostenlos

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Jedoch ist eine Vorab­Registrierung über folgende Website erforderlich: www.bosch- homecomfort.com/de/de/wohngebaeude/no-menu/waermepumpen-live- 2025.html

Hinweis zum 250-Euro-Wertgutschein

Endkundinnen und Endkunden können sich vor Ort für den Wertgutschein registrieren, wenn sie nach der Beratung durch einen Bosch Partner ein unverbindliches Angebot für eine Bosch Wärmepumpe anfragen. Der Wertgutschein wird mit der Beauftragung einer Wärmepumpen-Installation durch einen Bosch Fachpartner gültig. *Wichtig: Für den Fall, dass Endkundinnen oder Endkunden die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) nutzen, mindert die Inanspruchnahme des Wertgutscheins die förderfähigen Gesamtausgaben und ist vom Antragsteller oder der Antragstellerin gegenüber dem Fördermittelgeber anzuzeigen. Soweit nach Abzug des Wertgutscheins die Höchstgrenze der förderfähigen Ausgaben nicht (mehr) erreicht ist, führt dies zu einer Minderung der Fördersumme. Soweit andere Förderprogramme in Anspruch genommen werden, kann die Inanspruchnahme des Wertgutscheins auch auf die jeweilige Förderung Auswirkung haben und ist gegenüber dem Fördermittelgeber anzuzeigen.