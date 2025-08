Mit seiner mehrfach prämierten Wärmepumpe GreenFOX® hat ÖkoFEN den Spagat zwischen umweltfreundlich und dennoch preiswert geschafft. Nun wurde die Baureihe erweitert, die neue GreenFOX® 13/18 bietet eine Systemleistung von bis zu 18 kW und vergrößert so die Einsatzmöglichkeiten auch bei sanierten Bestandsgebäuden.

Die GreenFOX® 13/18 punktet mit ihrer hohen Systemleistung und eignet sich besonders für den Einsatz in Bestandsgebäuden. Technisch basiert das Modell weitgehend auf der bewährten Vorgängerversion, jedoch bietet die erhöhte Systemleistung von bis zu 18 kW zusätzliche Flexibilität und Effizienz. Das Modell nutzt das klimafreundliche Kältemittel R290, das hohe Vorlauftemperaturen ermöglicht und somit ideal für die Erneuerung älterer Heizsysteme ist.

Energiesparen mit dem GreenMode: Heizen nach Wetterprognose und Stromverfügbarkeit

Die GreenFOX® Wärmepumpen bieten mit dem GreenMode erstmals die Möglichkeit, vorrangig CO₂-armen und möglichst günstigen Strom zu nutzen, indem sie automatisch auf Wetterdaten, CO₂-Daten und Strompreise reagiert. Über eine Datenbank greift die Wärmepumpe auf Live- Elektrizitätsdaten zu und erkennt dadurch, wie „grün“ und günstig der gerade produzierte Strom ist. Dadurch wird die Heizzeit so verschoben, dass der Betrieb möglichst in Zeiten mit höherem Anteil an CO₂-armem und günstigem Strom stattfindet. Wenn eigener Solarstrom vorhanden ist, wird dieser bevorzugt genutzt, wodurch die Abhängigkeit von externem Strom weiter reduziert wird.

Wärmepumpe mit ZukunftsPlus

Für noch mehr Unabhängigkeit ist das System jederzeit mit einer ÖkoFEN Pelletheizung zu einem Hybridsystem erweiterbar. Ganz gleich was die Zukunft bringt – ob das Haus ausgebaut oder Strom zeitweise teurer wird, E-Autos geladen werden und dadurch Stromspitzen auftreten – die Wärmepumpe kann jederzeit mit Pellets kombiniert werden. Hydraulik und Regelung sind darauf vorbereitet. Das bringt echte Unabhängigkeit. www.oekofen.de