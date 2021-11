Pressemeldung

Die Basic IR Wärmebildkamera. Die Wärmebildkamera TV 292 ist universell einsetzbar. Die TV 292 schließt die Lücke zwischen IR-Thermometer und IR-Wärmebildkamera. Sie bietet Ihnen die Vorteile der Wärmebildtechnik bei der Entdeckung von Temperaturproblemen, die mit einem typischen IR-Thermometer nicht zu finden sind.

Ihre Vorteile

Digitalkamera für Bildüberlagerung

integriertes Farbdisplay

einfache Bedienung

robust und zuverlässig

universell einsetzbar

Bilddarstellung Überblendung der visuellen Abbildung mit dem Infrarotbild, kann in 25%-Schritten zwischen vollständigem Infrarotbild und rein visueller Darstellung eingestellt werden

Anwendungsbereiche

vorbeugende Instandhaltung

Leckortung und Lokalisierung von Heizungsrohren

Prozessüberwachung

thermische Kontrolle von elektrischen Verteilungen

Technische Daten

Auflösung: 60 x 60 Bildpunkte

Temperaturauflösung (NETD): 0,15 ° C / 0,2 7 ° F

CCD-Kamera: 300.000 Bildpunkte

Genauigkeit: ±2 °C oder ±2 % (der größere Wert gilt)

sonstige Einstellungen: Datum, Uhrzeit, Temperatureinheit

Speichermedium: MicroSD-Karte

Spannungsversorgung: 4x 1,5 V AA Batterien

Lieferumfang: Wärmebildkamera inkl. Bereitschaftstasche und Batterien oder mit Koffer

