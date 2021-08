Pressemeldung

HERZ-Thermostatventile sind für Proportionalregler ohne Hilfsenergie konstruiert. Das Öffnen/Schließen des Ventils und damit die Regelung des Massenstroms zum Heizkörper erfolgt im Zusammenspiel mit einem HERZ-Thermostatkopf. Die Anschlussgewinde für Thermostatköpfe sind in M 28 x 1,5 und M 30 x 1,5 erhältlich. Für jede Type der Thermostatventile werden alle gängigen Ausführungen (zB Eck-, Durchgang-, 3-Achsenventil) angeboten.

Stufenlos voreinstellbar

Die Thermostatventile TS-98-V (M 28 x 1,5) und TS-98-VH (M 30 x 1,5) sind mit einer stufenlosen und ablesbaren Voreinstellung und in der Ventildimension von 3/8“ bis 3/4“ ausgeführt. Damit wird die maximale Durchflussmenge des Heizwassers festgelegt. In der DE LUXE Variante ist der Rohranschluss in M 22 x 1,5 mit Konus, der Heizkörperanschluss G 1/2“ mit O-Ring und einer freidrehenden Überwurfmutter zum Ventil ausgeführt. Die Thermostatventile im Design DE LUXE sind in weiß oder verchromt erhältlich. Die Modelle der Serie TS-90-V (M 28 x 1,5) kennzeichnen eine stufenlose, verdeckte Voreinstellung. Dadurch sind sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen (Vermeidung unbefugten Zugriffs) geeignet. Die kvs-Werte entsprechen den Typen der TS-98-V-Serie.

Stufenweise voreinstellbar

Typen der Serie TS-99-FV mit einem kvs-Wert von 0,39 sind speziell für geringe Durchflussmengen (zB bei Neubauprojekten) konzipiert. Die Voreinstellung der Durchflussmenge kann stufenweise vorgenommen werden. Die Thermostatventile verfügen über einen Heizkörperanschluss mit Konus. Der Rohranschluss ist als Universalmodell mit Spezialmuffe für Gewinderohr und Klemmsetanschluss ausgeführt. Die Modelle sind in den Dimensionen 3/8“ bis 1/2“ erhältlich.

