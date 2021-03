Die Heizautomaten arbeiten ohne Vorlaufzeit und bieten sich daher für viele Objekte an, seien es Industrie- und Lagerhallen, Werkstätten, Sport- und Ausstellungshallen oder Glas- oder Foliengewächshäuser. Weil sie sich dezentral aufstellen lassen, sinken die Montage- und Anlagekosten.

Neben der Flexibilität punkten die Heizautomaten mit ihrer technischen Ausstattung. Dazu zählt beispielsweise der Edelstahl-Wärmetauscher. Zudem sind alle Bauteile leicht zugänglich, von hoher Qualität und langer Lebensdauer. Verschiedenes Zubehör wie Staub- und Luftfilter, Ausblashauben oder Brennerkasten mit Außenluftansaugung ermöglicht eine objektspezifische Konfiguration.

Remko hat zwei Serien aufgelegt: Bei den Heizautomaten VRS EN handelt es sich um die Standard-Ausführung, die in 11 Größen von 32 bis 543 kW erhältlich ist. Ihr Wirkungsgrad beträgt bis zu 95 %.

Die Premiumgeräte VRS C stehen in 7 Größen zwischen 35 und 181 kW zur Verfügung. Sie arbeiten mit Brennwerttechnik, schadstoffarmer Blaubrennertechnik und effizienten EC-Ventilatoren. So können Wirkungsgrade über 100 % erzielt werden. Durch die exakte Abstimmung von Blaubrenner und Brennkammer ergibt sich darüber hinaus eine äußerst schadstoffarme Verbrennung: Die NOx-Konzentration liegt unterhalb der Referenzwerte, die in der Ökodesign-Richtlinie 2021 für die besten auf den Markt befindlichen Geräte genannt werden.

Informationen zu weiteren Remko-Produkten sind auf der Website erhältlich.