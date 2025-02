Wachstum: Viterma treibt Expansion auf dem deutschen Markt weiter voran

Die Badexperten haben in den letzten 12 Monaten das Vertriebsgebiet in Deutschland stark erweitert • Neue Fachbetriebe gibt es unter anderem in Baden-Baden, Bautzen, Berlin, Hannover und Karlsruhe • Mit Stefan Rennspieß wurde auch ein neuer Franchise-Manager aus der SHK-Branchse gewonnen